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桃園年輕情侶騎車自撞1死1重傷 看浪漫夜景成天人永隔

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一對情侶騎車要去大古山看夜景，卻意外撞上電線桿，釀1死1重傷悲劇。記者楊湛華／翻攝
桃園市一對情侶騎車要去大古山看夜景，卻意外撞上電線桿，釀1死1重傷悲劇。記者楊湛華／翻攝

桃園市楊姓少女昨天凌晨搭乘男友機車，與友人相約要至蘆竹區大古山，但途中簡姓男友疑因精神不濟，騎車撞上電線桿，楊女飛出車外墜地，送醫後仍傷重不治；簡男則是身受重傷，仍在加護病房觀察中。

據了解，昨天凌晨3時許，簡姓男子（18歲）騎車載女友楊姓女子（17歲）與就讀同一所高中的魏姓男子、胡姓男子（18歲）相約至大古山觀賞夜景，4人3車由桃園市區出發，在夜色中上路。

然而半路上簡男疑因精神不濟，行經蘆竹區油管路一段時，失控撞上電線桿，由於車速不低、撞擊力道猛烈，後座的楊姓女子當場從座椅飛出，重摔落地，簡男也摔下車重傷；魏男、胡男在後方見狀趕緊報案。

警消到場時楊姓女子已失去呼吸、心跳，簡男則是倒地奄奄一息，2人雖然馬上被送往林口長庚醫院急救，然而楊姓少女仍於昨天清晨6點17分宣告不治；簡男則因重傷仍在加護病房觀察，經院方協助抽血確認酒測值為0，事故原因仍待釐清。

據指出，遭逢事故的情侶同年同歲生，僅差一歲，出門看浪漫夜景最後卻1死1重傷，青春就此殞落令人惋惜。

桃園 情侶 車禍

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