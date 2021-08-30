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桃園年輕情侶騎車自撞1死1重傷 看浪漫夜景成天人永隔
桃園市楊姓少女昨天凌晨搭乘男友機車，與友人相約要至蘆竹區大古山，但途中簡姓男友疑因精神不濟，騎車撞上電線桿，楊女飛出車外墜地，送醫後仍傷重不治；簡男則是身受重傷，仍在加護病房觀察中。
據了解，昨天凌晨3時許，簡姓男子（18歲）騎車載女友楊姓女子（17歲）與就讀同一所高中的魏姓男子、胡姓男子（18歲）相約至大古山觀賞夜景，4人3車由桃園市區出發，在夜色中上路。
然而半路上簡男疑因精神不濟，行經蘆竹區油管路一段時，失控撞上電線桿，由於車速不低、撞擊力道猛烈，後座的楊姓女子當場從座椅飛出，重摔落地，簡男也摔下車重傷；魏男、胡男在後方見狀趕緊報案。
警消到場時楊姓女子已失去呼吸、心跳，簡男則是倒地奄奄一息，2人雖然馬上被送往林口長庚醫院急救，然而楊姓少女仍於昨天清晨6點17分宣告不治；簡男則因重傷仍在加護病房觀察，經院方協助抽血確認酒測值為0，事故原因仍待釐清。
據指出，遭逢事故的情侶同年同歲生，僅差一歲，出門看浪漫夜景最後卻1死1重傷，青春就此殞落令人惋惜。
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