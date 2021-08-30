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淡水汽機車擦撞 母子摔車滑進公車下受困嚇壞人
新北市淡水沙崙地區今天下午發生汽機車擦撞事故，機車上一對母子跌倒後滑行至對向車道，剛好1輛公車駛來，婦女騎士順勢被擠進公車底下受困，嚇壞現場所有人。消防隊獲報迅速趕抵，救出婦人檢查發現左腳骨折，連忙送醫幸無生命危險。
初步了解，這起車禍發生在下午4時15分左右，39歲張姓女子駕駛轎車沿淡海路往沙崙海水浴場方向前進，在中正路二段路口與1輛紅燈違規右轉的機車發生擦撞。
40歲裘姓女子騎機車，後座搭載7歲兒子，碰撞之後2人跌倒滑行至對向車道，54歲蔡姓男子剛好駕駛三重客運公司路過，女騎士順勢摔進車底受困，男童幸運沒有受傷。
消防隊動員人車趕抵搶救，協助裘女脫困並送醫，吸引許多路人圍觀。三方事故駕駛人經測量，均未飲酒，全案由警方依交通事故處理流程處置，詳細事故原因尚須進一步調查釐清。
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