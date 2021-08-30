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獨旅騎士突發病求援 汐止警及時提供協助

觀天下 / 記者李嘉文/汐止報導

汐止分局長青派出所員警緊急提供水讓其吃藥，以及鹹粥等讓謝男食用，40分鐘後恢復體力而返回住處。 圖／觀天下有線電視提供
汐止分局長青派出所員警緊急提供水讓其吃藥，以及鹹粥等讓謝男食用，40分鐘後恢復體力而返回住處。 圖／觀天下有線電視提供

一名謝姓男子日前獨自騎機車想到北海岸散心，不料因天氣炎熱，導致心律不整之舊疾突然復發，所幸途經汐止分局長青派出所，而向員警求助，經員警緊急提供水讓其吃藥，以及鹹粥等讓謝男食用，40分鐘後恢復體力而返回住處，汐止分局員警協助患者的義舉，也讓民眾相當贊許。

汐止分局表示，日前(20)日一名謝姓男子(74年次)精神疲弱、步伐緩慢，一步一步走向汐止分局長青派出所，值班警員呂政杜見男子臉色慘白、精神不振，急忙上前關心攙扶，男子表情痛苦的說明因時有心律不整的狀況，疑似疾病突然發作，想跟派出所借地方歇息喝杯水吃藥，並回覆員警不需要協助呼叫救護車，獨自稍坐一下即可。

謝男表示，其居住於台北市內湖區，因心血來潮想騎乘機車到北海岸散散心，未料不知是天氣炎熱或是其他原因，造成心律不整之舊疾突然復發，才出發約10公里即發生呼吸困難、心臟不適的情形，好險行駛山路途中經過長青派出所，才得以喘氣休息，借水吃藥。

員警瞭解狀況後提供水、鹹粥等讓謝男飲用，幫助恢復熱量及電解質，男子休息約40分鐘漸漸恢復體力，頻頻向員警道謝後便暫停旅程騎上機車返回內湖住處。

汐止分局也呼籲，患有慢性疾病或急症者，建議勿獨自到偏遠地區旅遊，也應儘量搭乘大眾交通工具，且務必隨身攜帶與其健康有關的藥(物)品，以避免緊急狀況發生時來不及反應。

汐止 患者

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