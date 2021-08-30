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妻騎機車遭聯結車追撞女兒不治 他悲痛發文尋求目擊者

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市一名陳姓男子本月25日上午10時許，駕駛一輛聯結車，行駛於大溪區員林路往大溪交流道方向，與載著國小女兒的邱姓女機車騎士發生碰撞；母女摔車受傷，後座李姓女童傷重延至28日清晨不治。女童父親昨在臉書貼文，徵求好心車主提供行車記錄器影像，以釐清車禍原因。

李姓女童的爸爸昨天下午在臉書「八卦村行車記錄器影片上傳中心」PO文表示，25日上午10時31分左右，他妻女在員林路一段老地方客家菜前發生車禍，希望行駛在聯結車後方，或對向車道的車主能提供行車記錄器影片。女童是家中長女，底下還有一對弟妹，再過兩天開學，將要升上六年級，發生這樣的憾事，他們都很痛心。

根據大溪警分局調查，聯結車及機車是同方向行駛，邱女載女兒返家路上，騎在聯結車前方，疑似雙方沒有保持好安全距離，聯結車撞上機車左後側，邱姓母女連車帶人才又撞上旁邊汽車倒地。

女童身體多處創傷多處骨折，緊急送往林口長庚醫院救治，經過三天搶救仍回天乏術，於28日清晨離世；邱女本身只有輕微擦挫傷，還能站立。

由於機車遭到聯結車撞擊，在車禍發生後，機車兩側可見多處凹陷及刮痕、坐墊破洞，左邊後照鏡也受有損壞，聯結車的輪胎則有刮傷受損。

據了解，女童就讀大溪區某國小，校方接到家屬通知25日發生車禍，女童後於28日凌晨離世，將在9月初舉行喪禮。校方今天上午已前往女童家慰問致意，將提供相關後續保險與補助事宜，由學務處協助申請補助學生平安保險、公所急難救助金及校方文教基金，並辦理班級道別活動及生命教育宣導。

死者李姓女童爸爸臉書PO文，希望有經過的熱心名眾能提供行車記錄器影片。記者翁唯真／翻攝
死者李姓女童爸爸臉書PO文，希望有經過的熱心名眾能提供行車記錄器影片。記者翁唯真／翻攝
桃園大溪區一名陳姓男子駕駛一輛聯結車，行駛於員林路往大溪交流道方向，與載著國小女兒的邱姓機車女騎士發生碰撞，李姓女童緊急送醫，28日早上清晨宣告不治。記者翁唯真／翻攝
桃園大溪區一名陳姓男子駕駛一輛聯結車，行駛於員林路往大溪交流道方向，與載著國小女兒的邱姓機車女騎士發生碰撞，李姓女童緊急送醫，28日早上清晨宣告不治。記者翁唯真／翻攝

車禍 行車記錄器 車主

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