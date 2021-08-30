俯瞰西門町商圈 北市民防大隊廳舍今啟用
台北市民防大隊辦公廳舍今天揭牌啟用，市長柯文哲親自主持典禮，民防大隊未來將以萬華區漢中街122號2、3樓為據點，與1樓的西門町機動派出所同棟，強化民防運作。
警方指出，台北市民防大隊成立近60年，目前北市民防大隊共3312員，最初是以美國國民兵為範本，以「搶救重大災害、維持地方治安、支援軍事勤務」為宗旨，付出自身力量服務社會大眾，平時積極投入協助警察勤務，也進行社區巡守、交通導護等協勤工作，疫情期間更協助執行人流管制，是協助警察勤務罪堅實的夥伴。
新的民防大隊辦公廳舍，選在萬華區漢中街122號，是轄區西門町機動派出所同棟2、3樓，每層40坪，民防團隊共有80坪辦公空間可使用，此前是經台北市政府核定、市警局規劃，5月起動工修繕，8月竣工，雖歷經疫情三級警戒，仍以最短時間完成。
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