快訊

中秋將至9月6日有望降級？ 陳時中鬆口「2措施」擬鬆綁

AZ+BNT混打有望？ 陳時中曝：專家認為方向可行

俯瞰西門町商圈 北市民防大隊廳舍今啟用

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市民防大隊辦公廳舍今天揭牌啟用，市長柯文哲親自主持典禮，民防大隊未來將以萬華區漢中街122號2、3樓為據點，與1樓的西門町機動派出所同棟，強化民防運作。

警方指出，台北市民防大隊成立近60年，目前北市民防大隊共3312員，最初是以美國國民兵為範本，以「搶救重大災害、維持地方治安、支援軍事勤務」為宗旨，付出自身力量服務社會大眾，平時積極投入協助警察勤務，也進行社區巡守、交通導護等協勤工作，疫情期間更協助執行人流管制，是協助警察勤務罪堅實的夥伴。

新的民防大隊辦公廳舍，選在萬華區漢中街122號，是轄區西門町機動派出所同棟2、3樓，每層40坪，民防團隊共有80坪辦公空間可使用，此前是經台北市政府核定、市警局規劃，5月起動工修繕，8月竣工，雖歷經疫情三級警戒，仍以最短時間完成。

柯文哲（中）親自主持典禮並揭牌。記者李隆揆／攝影
柯文哲（中）親自主持典禮並揭牌。記者李隆揆／攝影
柯文哲（右三）親自主持典禮並揭牌。記者李隆揆／攝影
柯文哲（右三）親自主持典禮並揭牌。記者李隆揆／攝影
柯文哲（左）親自主持典禮並揭牌。記者李隆揆／攝影
柯文哲（左）親自主持典禮並揭牌。記者李隆揆／攝影
柯文哲（中）親自主持典禮並揭牌。記者李隆揆／攝影
柯文哲（中）親自主持典禮並揭牌。記者李隆揆／攝影

北市 警察 西門町

延伸閱讀

銀行臨櫃誆車禍欲領35萬 無業年輕情侶遭拆穿是騙徒

北市確診者趴趴走 36接觸者PCR陰性40人待採

影／開學前防疫 衛生局赴北市校園大清消

北市確診者曾赴家樂福重慶店 30日停業1天

相關新聞

桃園閒置飛彈基地成「生存戰場」 40多人潛入被逮已非首次

位在桃園市龜山區的前林口飛彈基地，由於閒置多年竟成生存遊戲熱點，警方昨天上午接獲報案，發現有40多位民眾擅闖營區，通報軍...

高雄老夫妻雙屍案相驗 婦後腦有重擊痕跡

高雄昨晚發生夫妻雙屍命案。莊姓兄弟因2日來聯繫不上父母，昨晚從外地回到老家時，發現莊父自縊，母親林姓女子後腦受創倒臥血泊...

嚴防兒少性侵案 監察院提出三級預防機制

監察委員紀惠容、王美玉、張菊芳、葉大華今天提出調查報告，對防範兒少性侵案件提出「三級預防」建議，包括保護揭弊者身分與工作...

俯瞰西門町商圈 北市民防大隊廳舍今啟用

台北市民防大隊辦公廳舍今天揭牌啟用，市長柯文哲親自主持典禮，民防大隊未來將以萬華區漢中街122號2、3樓為據點，與1樓的...

影／汽車左轉號誌燈未亮提早起步 3年釀15人死亡

全國警戒降至二級，道路車流逐漸回流，根據統計，北市自2018年至2021年8月26日止，針對汽車未依號誌指示提早左轉，造...

餵2歲女兒吃下藥果醬 母燒炭害死小孩還辯是過失

35歲陳姓女子今年4月涉嫌攜子自殺，餵食2歲多的女兒摻有藥物的自製草莓果醬，再一起燒炭自殺，經10多小時，同性配偶蘇女返...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。