俯瞰西門町商圈 北市民防大隊廳舍今啟用

台北市民防大隊辦公廳舍今天揭牌啟用，市長柯文哲親自主持典禮，民防大隊未來將以萬華區漢中街122號2、3樓為據點，與1樓的西門町機動派出所同棟，強化民防運作。

警方指出，台北市民防大隊成立近60年，目前北市民防大隊共3312員，最初是以美國國民兵為範本，以「搶救重大災害、維持地方治安、支援軍事勤務」為宗旨，付出自身力量服務社會大眾，平時積極投入協助警察勤務，也進行社區巡守、交通導護等協勤工作，疫情期間更協助執行人流管制，是協助警察勤務罪堅實的夥伴。