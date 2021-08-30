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金城鬧區火鍋店清晨起火 幸未波及室內貨車及高梁酒

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金城鬧區暗夜火警！金城鎮民族路一家火鍋店今天凌晨發生火警，疑似灶台瓦斯未關好肇禍，現場濃煙密佈，還不時有火苗竄燒，好在金門縣消防局獲報，立即出動前往搶救，才將火勢控制，現場無人員傷亡，財物損失及詳細起火原因，由消防局火災調查科進行後續鑑定中。

金城消防局表示，在今天清晨0時5分接獲民眾報案，指稱金城鎮民族路上發生住宅火警，現場濃煙由該建築物後側竄出，由於是深夜時分，不少人都被急促的消防車聲吵醒。

指揮中心立即派遣金城分隊11、12、13、91車前往搶救，並由副大隊長戴紹恩擔任現場指揮官，小隊長李錫安任帶隊官率7名隊員前往搶救，同時並同步加派金寧分隊1輛水箱車人員3人前往支援，總計出動4輛消防車，1輛救護車，消防員及義消14名前往搶救。

李錫安表示，金城分隊車組到達現場後立即將救災車輛停放於火場第1面，發現現場濃煙不斷從火場第2面及第4面後側竄出，戴紹恩查看後立即指揮所屬兵分二路進行搶救；第1線由他率隊員王俊惟由火場第2面進行搶救，人員使用破壞器材破壞後側門鎖後，攜帶TIC延伸水帶入內搜索尋找火點。

經詳細搜查後發現，火鍋店的室內停放兩輛貨車及大量高粱酒，室內受煙損但無明火燃燒，使用TIC未發現明顯高溫，隨即轉往火場第4面支援；消防隊員透露，進入現場後發現雜物相當多，火場溫度相當高，加上濃濃黑煙阻礙視線，大大增加搶救困難性，所幸在李錫安等人完成第2面搜索後前往支援下，在爐台附近發現火點，立即出水搶救，火勢隨即受到控制並撲滅，接續殘火處理及排煙。

金門縣消防局指出，此次火警在消防及義消人員全力投入搶救下，未讓火勢波及一旁貨運倉庫，大大降低民眾損失，現場無人員傷亡，財物損失及詳細起火原因，由消防局火災調查科進行後續鑑定中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金城民族路上火鍋店在今天凌晨傳出火警，現場濃煙密布悶燒。圖／金門縣消防局提供
金城民族路上火鍋店在今天凌晨傳出火警，現場濃煙密布悶燒。圖／金門縣消防局提供

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