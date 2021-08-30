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影／汽車左轉號誌燈未亮提早起步 3年釀15人死亡

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

全國警戒降至二級，道路車流逐漸回流，根據統計，北市自2018年至2021年8月26日止，針對汽車未依號誌指示提早左轉，造成599件交通事故、15人死亡、753人受傷，北市警察局交通大隊表示，若違反道路交通管理處罰條例者，可處600元以上、1800元以下罰鍰。

交大舉例，今年3月凌晨在北市和平東路、新生南路口，1部自小客車疑似未等到左轉箭頭號誌亮起，就提早左轉，導致與對向執行機車發生碰撞肇事，38歲男性機車騎士頭部重創，送醫搶救仍宣告不治，而類似案件不勝枚舉。

依據「道路交通標誌標線號誌設置規定」第206條規定，在無其他標誌、標線禁制或指示下，「圓形綠燈」可准許車輛執行或左、右轉；而「箭頭綠燈」僅准許車輛依箭頭指示方向行駛，因此駕駛人別以為是綠燈就能通行，須看清楚是圓形綠燈還是箭頭綠燈，左轉箭頭綠燈亮起時，車輛才能左轉。

交大也提醒用路人，除了按照箭頭綠燈指示左轉外，在圓形綠燈路口，當車輛利用對向執行車的間隙空擋左轉彎時，左轉的車輛，其右前視野會受到對向內側車道車輛的影響，產生視野盲點，駕駛人應要有「沒看到不代表沒車沒人」的認知，當心是否有機車會從對向外側車道接近，以降低開車風險，避免事故發生。

左轉的車輛，其右前視野會受到對向內側車道車輛的影響，產生視野盲點。圖／北市交大提供
左轉的車輛，其右前視野會受到對向內側車道車輛的影響，產生視野盲點。圖／北市交大提供
北市因汽車未依號誌指示提早左轉，3年造成599件事故、15人死亡。圖／北市交大提供
北市因汽車未依號誌指示提早左轉，3年造成599件事故、15人死亡。圖／北市交大提供
北市因汽車未依號誌指示提早左轉，3年造成599件事故、15人死亡。圖／北市交大提供
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北市因汽車未依號誌指示提早左轉，3年造成599件事故、15人死亡。圖／北市交大提供

北市 交大

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