餵2歲女兒吃下藥果醬 母燒炭害死小孩還辯是過失

35歲陳姓女子今年4月涉嫌攜子自殺，餵食2歲多的女兒摻有藥物的自製草莓果醬，再一起燒炭自殺，經10多小時，同性配偶蘇女返家，見狀報案送醫，女兒窒息身亡，昏迷陳女救回一命，全案依殺人罪嫌起訴。今天士林地方法院開庭，陳女不認罪，辯稱只是過失，女兒生父則稱，這明顯是預謀殺人，根本不是過失。

陳女2018年未婚生子，與女兒生父張男爭取孩子監護權，2019年法院將監護權，依照「幼兒從母原則」判給有同婚伴侶的陳女，生父張男則可以探視、每月2個周末接女兒回家。張男在法庭上稱，案發前陳女曾用其他理由拒絕他接小孩，4月11日前已經協商下次接女兒，可帶回六天，但如今已天人永隔。

起訴指出，陳女長期精神狀況不穩，有自殺意圖，不願將女兒交給他人照顧，今年4月11日凌晨1時許，在新北淡水區住處，將平日她服用的藥物，加入自製的草莓果醬，餵食女兒，接著把燃燒的木炭放在主臥室浴室內，母女2人待在臥室密閉空間，導致女兒窒息死亡。

隔天下午陳女的蘇姓配偶回家，發現陳女昏迷、小孩失去生命徵象，趕緊報案求助。警消人員到場後，將2人送醫，女兒窒息身亡，而自稱吃下百顆藥物的陳女保住性命。羈押台北女子看守所的陳女，今天出庭供稱，燒炭是想要和女兒一起走「離開人世」但還沒有準備好，覺得有很大的過失。

法官稱，你的行為造成他人生命消失，你也知道這樣的行為會造成死亡結果，這是一個很重的罪，你知道嗎？陳女回答，不知道炭盆放在浴室會造成死亡結果。法官問為何帶她一起離開？陳女泛淚回答，放不下，不會丟下女兒。

辯護人稱，廁所有對外窗，且現場非使用大量木炭，女兒的體溫遭發現時還有33度，若使用大量木炭2人都足以致死，且被告也服用100顆藥物。辯護人聲請陳女配偶出庭作證。法官整理爭點，全案爭執是犯殺人罪，或是過失致死。