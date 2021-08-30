銀行臨櫃誆車禍欲領35萬 無業年輕情侶遭拆穿是騙徒

李姓男子因缺錢花用，向戴姓女友借來金融帳戶，作為詐欺收款帳戶，近日到西門町商圈一間銀行取款，行員見其帳戶金流異常，報警處理，警方獲報趕赴現場，面對員警詢問，李男及戴女支吾其詞，交代不出取款用途，當場被識破逮捕、帶返警所，詢後依洗錢防制法、詐欺罪嫌送辦。

警方調查，24歲李男及26歲戴姓女友無業，因缺錢花用，李男提議戴女出借金融帳戶給詐欺集團作為收款帳戶，近日不少遭受投資詐騙的投資客陸續將款項匯入戴女帳戶，2人8月26日下午到西門町商圈內中國信託銀行內取款35萬元，但機警行員發現戴女帳戶突有多筆款項匯入，非常可疑，遂進行關懷提問。

面對行員詢問，戴女神情緊張，自稱「因出車禍提取巨款」，行員見狀仍察覺異狀，通報警方到場處理。轄區西門町派出所員警獲報介入，清查戴女金流，發現不少匯款者仍以為「自己只是在投資」，不知已上當受騙，被害人證詞也讓李男2人啞口無言，當場被帶返偵辦。