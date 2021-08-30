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女遭「野馬男」超速闖紅燈撞死 家屬籲社會重視

中央社 / 苗栗縣30日電

桃園葉姓男子在網路發布涉嫌恐嚇「陳時鐘」言論又多次開著野馬跑車危險駕駛，日前超速闖紅燈撞死苗栗巫姓女騎士，巫女表哥製作影片想為表妹討公道，盼社會大眾重視類似案件。

苗栗縣21歲巫姓女子14日騎機車上班途中，在竹南鎮台1己線、德照橋十字路口，遭葉姓男子駕駛黃色野馬跑車高速闖紅燈衝撞，當場重傷陷入昏迷，經搶救多日27日宣告不治。

葉姓男子曾於8月8日父親節當天駕駛同一輛跑車在台南街頭闖紅燈逆向行駛，遭民眾拍下po網，網友發現他前一天還在社群網站Instagram（IG）限時動態發布「陳時鐘，你是我會開最多槍的人」等涉嫌恐嚇言論，引發爭議。

葉男在苗栗肇事後持續發文稱「把她撞飛前的0.01秒，我的直覺有瞬間把速度降到最低」、「她原本是完全沒心跳的，如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」。他的父母向警方稱，兒子有精神方面問題「妄想、沒有病識感」，但都沒辦法配合就醫。

巫女父親表示，女兒剛成年，正要走她自己的路卻遭遇不幸，當然很不捨，本來一家人是很簡單的生活，快快樂樂的，如果司法有正義的話，不應該因為精神問題，就讓葉男獲得輕判。

巫女的黃姓表哥將葉姓男子肇事過程，以及家人再也見不到孝順乖巧表妹的悲痛，剪輯成一段約3分鐘的影片po網，要為表妹討回公道，同時希望藉此喚起社會大眾重視。

巫女表哥今天接受電話訪問表示，除了表妹遭遇不幸意外，回頭看看從北捷隨機殺人、北投文化國小割喉案、小燈泡事件到台鐵殺警案等，已經有這麼多類似案件，但社會這個漏洞依舊存在，「為什麼不能就醫，卻要我們親人付出生命的代價」。

他說，如果類似事件能受到社會重視，那表妹以及那些逝去的生命就不是白白犧牲，家屬也可以得到些許安慰， 影片最後不忘留言給正值青春年華的表妹「曼筠，不痛了，好好休息。」

跑車 恐嚇

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