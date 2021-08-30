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大叔鑽娃娃機強制「保夾」 為天竺鼠車車抱枕

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市綽號「豬哥」的44歲邱姓竊嫌，看中夾娃娃機內的天竺鼠車車抱枕及玩具弓箭，竟利用瘦弱身形的優勢，從夾娃娃機取物口「鑽」進機台內行竊，娃娃機店台主隔天發現獎品不翼而飛，調閱監視器對邱嫌誇張手法看傻眼，報警後順利在8小時內找到邱嫌，沒料邱竟將贓物藏在另間夾娃娃機店內，全案詢問後，依竊盜罪嫌函送偵辦。

警方調查，邱嫌27日傍晚6時許，穿著墨綠色短袖上衣在夾娃娃機店內徘徊，找尋下手目標，見部分獎品接進洞口，不時搖晃機台想將獎品「搖」出來，幾經嘗試失敗後，最後相中一台有天竺鼠車車抱枕、玩具弓箭的機台行竊。

邱嫌身形瘦小，他利用身材優勢，從取物口內將全身鑽進機台，再奮力伸手跨過機台阻擋的隔板，硬是將抱枕、玩具弓箭撥入取物口，順利得手後淡定持贓物騎腳踏車離去。

隔天上午8時許，娃娃機店台主清點機台時，發現機台疑似遭竊，調閱監視器畫面驚見邱嫌誇張行竊手法，警方獲報後根據邱嫌特徵，沿途調閱監視器，順利在獲報後8小時內掌握邱嫌行蹤，在苓雅區正義路某民宅外將他逮捕到案。

當警方出示現場監視器畫面後，邱嫌冷汗直流、百口莫辯，領著警方去他藏贓物之地，警方抵達後，原來邱嫌竟將贓物藏在附近另一間娃娃機店內，辯稱只是暫時「寄放」。

邱嫌供稱，因天竺鼠車車最近很夯，他看到抱枕忍不住想要帶回收藏，才想說靠身材優勢鑽進機台內取物，怪異犯案過程曝光後，承辦員警啼笑皆非，詢後依竊盜罪嫌將邱嫌函送高雄地檢署偵辦。

邱姓竊嫌為了天竺鼠車車抱枕，彎腰「鑽進」夾娃娃機台內，得手價值400元的獎品。圖／讀者提供
邱姓竊嫌為了天竺鼠車車抱枕，彎腰「鑽進」夾娃娃機台內，得手價值400元的獎品。圖／讀者提供
邱姓竊嫌為了天竺鼠車車抱枕，彎腰「鑽進」夾娃娃機台內，得手價值400元的獎品。圖／讀者提供
邱姓竊嫌為了天竺鼠車車抱枕，彎腰「鑽進」夾娃娃機台內，得手價值400元的獎品。圖／讀者提供
邱姓竊嫌為了天竺鼠車車抱枕，彎腰「鑽進」夾娃娃機台內，得手價值400元的獎品。圖／讀者提供
邱姓竊嫌為了天竺鼠車車抱枕，彎腰「鑽進」夾娃娃機台內，得手價值400元的獎品。圖／讀者提供

監視器 夾娃娃機 天竺鼠車車

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