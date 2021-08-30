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桃園大溪聯結車擦撞機車 機車後座國小女童3天後不治

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市大溪區一名陳姓男子本月25日上午10時許駕駛一輛聯結車，行駛於員林路往大溪交流道方向，與載著11歲女兒的機車騎士邱姓女子發生碰撞，造成後座女童身體多處創傷及四肢骨折，經送醫救後該名女童於28日不治身亡。

陳男25日上午駕駛聯結車行經員林路一段往大溪交流道方向外向車道，與載有一名國小女童的機車騎士邱女發生碰撞，邱女與女童爾後又撞上停放在路旁的汽車，兩人當場倒地。

警方獲報後發現後座女童身體多處創傷及四肢骨折，緊急送往林口長庚醫院救治；邱女本身只有輕微擦挫傷，還能站立。經過三天搶救仍回天乏術，女童於28日清晨宣告不治。

大溪警分局交通分隊小隊長蔡安龍表示，初步調查發現，雙方疑似未保持安全車距而釀成事故，陳男依過失傷害罪移送桃園地檢署後以三萬元交保。

邱姓女子與後座男童撞上停放路旁的汽車後當場倒地，男童於28日清晨宣告不治。記者翁唯真／翻攝
邱姓女子與後座男童撞上停放路旁的汽車後當場倒地，男童於28日清晨宣告不治。記者翁唯真／翻攝
桃園市大溪區一名陳姓男子駕駛一輛聯結車，行駛於員林路往大溪交流道方向，與載有一名國小男童的機車騎士邱姓女子發生碰撞。記者翁唯真／翻攝
桃園市大溪區一名陳姓男子駕駛一輛聯結車，行駛於員林路往大溪交流道方向，與載有一名國小男童的機車騎士邱姓女子發生碰撞。記者翁唯真／翻攝

桃園 機車騎士

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