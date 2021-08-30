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不是性騷擾！捷運最常發生刑案 侵占遺失物最多
台北捷運為民眾重要交通運輸工具，疫情爆發前，每日運量高達200萬人次，每年乘客遺失的物品很可觀，台北市警察局捷運警察隊提醒，若在捷運站撿到遺失物卻不歸還或送派出所協助招領，恐觸犯刑法侵占遺失物罪，最高可處1萬5000元。
捷警指出，一名女性乘客在今年7月5日於捷運象山站下車時，將筆電遺失在列車上，捷警隊接獲報案後，即刻調閱淡水信義線沿線27個站體及車廂影像，逐一過濾分析後，歷經3日尋獲遺失物，並將涉嫌占為己有的拾獲人，依侵占遺失物罪嫌移送法辦。
根據捷警大數據統計，近3年捷運系統內常發生的刑案包含性騷擾、妨害秘密、侵占遺失物、竊盜、傷害等5大情況，而侵占遺失物事發生最多的刑案，從2018至2021年7月止，總計接獲835件刑案，其中侵占遺失物就有285件，發生率34.1％。
根據台北捷運公司統計，每年都會撿到約30萬件遺失物，其中最常遺失的是雨傘及隨身手提袋，其次為帽子、圍巾、手套、水壺，北捷在台北車站設有遺失物中心，無主物且500元以下物品如雨傘，會公告16天，無人領取就作為捷運站愛心傘。
捷警表示，大多乘客看到別人的遺失物都會熱心送交站務人員處理或出站後送派出所請警察協助招領，但少數民眾會占為已有，殊不知已觸犯刑法第337條侵占遺失物罪，最高可處1萬5000元罰金。呼籲民眾離開月台、車廂、廁所前，要檢查隨身物品，若真的遺失，可撥打客服中心專線或至台北車站遺失物中心詢問。
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