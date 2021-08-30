不是性騷擾！捷運最常發生刑案 侵占遺失物最多

台北捷運為民眾重要交通運輸工具，疫情爆發前，每日運量高達200萬人次，每年乘客遺失的物品很可觀，台北市警察局捷運警察隊提醒，若在捷運站撿到遺失物卻不歸還或送派出所協助招領，恐觸犯刑法侵占遺失物罪，最高可處1萬5000元。

捷警指出，一名女性乘客在今年7月5日於捷運象山站下車時，將筆電遺失在列車上，捷警隊接獲報案後，即刻調閱淡水信義線沿線27個站體及車廂影像，逐一過濾分析後，歷經3日尋獲遺失物，並將涉嫌占為己有的拾獲人，依侵占遺失物罪嫌移送法辦。

根據捷警大數據統計，近3年捷運系統內常發生的刑案包含性騷擾、妨害秘密、侵占遺失物、竊盜、傷害等5大情況，而侵占遺失物事發生最多的刑案，從2018至2021年7月止，總計接獲835件刑案，其中侵占遺失物就有285件，發生率34.1％。

根據台北捷運公司統計，每年都會撿到約30萬件遺失物，其中最常遺失的是雨傘及隨身手提袋，其次為帽子、圍巾、手套、水壺，北捷在台北車站設有遺失物中心，無主物且500元以下物品如雨傘，會公告16天，無人領取就作為捷運站愛心傘。