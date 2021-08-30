疫情重創經濟求財若渴 詐騙案比去年同期增近九成五

台灣今年爆發新冠肺炎本土疫情重創經濟，民眾求「財」若渴，到7月15日為止，全台詐騙案件較去年同期成長94.61%，以假投資類型最多，彰化縣溪湖區金融機構阻攔的假投資詐騙案件今年18件，比去年7件足足成長157%；今天溪湖分局局長楊志傑、溪湖分局警友辦事處團長許增鏞到台中銀行埔心分行頒贈獎金，感謝行員機警，成功攔阻民眾匯款給詐騙集團。

許增鏞表示，本（8）月24日、27日他到台中銀行埔心分行辦事情，目睹被害人堅持匯款「投資」，24日他看到一位「阿嬤」抱孫辦理匯款，27日他又看到一位中年男子臨櫃匯款，理由都是要投資高獲利的外幣和期貨，行員苦口婆心勸半天，那位「阿嬤」很不高興，認為行員干預她投資賺錢，太囉嗦，中年男子則有一點氣行員「管太多了」，後來警方接獲通報趕到，勸說半天，才阻止被害人匯款給詐騙集團。

溪湖警分局分局長楊志傑說，可能疫情重創經濟，民眾很想賺錢，接到電話聲稱有年息6%以上的高獲利商品可投資，高興得忘了陌生來電可疑，對方說詞破綻重重，就到金融機構匯款準備「投資」，即使行員與警員苦苦相勸，被害人仍深信不疑。

楊志傑指出，根據警政署統計今年到7月15日為止，全台詐騙案件2168件，比去年同期成長94.61%，詐騙手法不外假投資、假親友、假檢警，其中以假投資案件最多，再以溪湖警分局轄區為例，今年包括到超商買遊戲點數的詐騙案件合計33件，若是到金融機構匯款「投資」的占了18件，而去年溪湖警分局轄區的詐騙案件僅7件。