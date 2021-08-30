「涉刑案需監管帳戶及存款」 七旬婦險遭騙百萬退休金
高雄市楠梓區72歲陳姓婦人接獲自稱台北刑警大隊電話，表示詐騙集團冒用陳婦名義開帳戶，警方需監管陳婦名下帳戶及存款，陳婦信以為真擔心自己一生清白卻涉刑案，家人覺得有異到附近派出所詢問，經員警求證後才知道是遇到詐騙電話，鬆了一口氣。
陳婦本月28日晚間接到一通電話，對方自稱是台北刑警大隊員警，稱陳婦疑涉嫌洗錢防治法，要將名下所有帳戶及存款交給警方監管，陳婦向對方表示自己有600萬存款後，對方要求陳婦將所有存款提領出來，會再找時間跟她面交，還提醒陳婦不能向家人透露，否則會再涉嫌洩密案。
陳婦掛電話後非常擔心，在家人詢問下才說出原因，家人覺得怪怪的，晚間8時許帶陳婦到附近楠梓警分局派出所詢問，員警當場打電話向台北市刑警大隊求證，確認沒有這回事。
員警向陳婦表示，這是常見的詐騙集團慣用手法，若陳婦真涉及刑案，檢警單位會寄正式書面通知，而不是只靠電話口頭告知，陳婦聽完警方解釋後鬆了一大口氣，感謝警方及時查證，保住她的退休金。
楠梓分局提醒，司法機關偵辦案件會以正式書面通知當事人至公務機關說明，不會以任何名義要求提款或交付現金，民眾若接到電話提到「涉及刑案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵字，可能是詐騙電話，請立即撥打反詐騙諮詢專線165、110查證。
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