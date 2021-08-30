快訊

九一開學倒數…北市估1成生想請防疫假 家長觀望中

桃園閒置飛彈基地成「生存戰場」 40多人潛入被逮已非首次

影／失智嬤帶「小被被」出門流浪 兒子回警：已三次了

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中東區八旬廖姓老婦疑因年紀大、有失智狀況，27日凌晨被熱心市民發現拿著一條小毯子在路上遊蕩，當時廖婦說是出來買個東西，市民將老婦帶進超商後，通知警方到場；警方已人臉辨識系統，查出她住處就在超商外的300公尺處，老婦兒子應門說，最近媽媽失智症狀況變嚴重，已經是第三次半夜溜出門被警察帶回，感謝警方協助。

台中市第三警分局東區分駐所巡佐溫智輝、警員王植胤27日凌晨1時許巡邏時獲報，十甲路超商有八旬廖姓婦老婦疑似失智症迷路。

熱心市民向警方表示，上個月他也曾遇到廖姓老婦，當時老婦也拿著一條「小被被」在身上，這次研判老婦又在住家附近迷路了，所以將老婦帶進超商，請警方協助。

廖姓老婦說，她本來要出來買東西，可是店都關了，又找不到回家的路，只好一直往前走，「不知道怎麼回家」。

警員透過人臉辨識系統確認地址後，發現老婦家僅僅不過300公尺的距離，老婦卻因為失智加上天色昏暗，朝著反方向走，難怪找不到回家的路。

警員陪著廖姓老婦返家時，老婦還低聲嘀咕「每次都被警察帶回來，又要被兒子罵了」，警員也趁機叮嚀，以後出門要跟兒子說，不然兒子會擔心，老婦才回「會啦，我知道」。

老婦兒子向警方表示，母親有失智情形，最近症狀似乎越來越嚴重，這已經是母親第三次半夜出門迷路，很感謝員警及民眾熱心及時協助，他也會參考警方的建議，增設相關的安全措施，保護母親的安全。

第三警分局提醒，民眾家中若有失智老人或容易走失的家屬，除了平日多加留意，也可向市政府的社會局申請「防走失手鍊」，或是在身上物品標示可供協尋的資訊，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免發生意外。

台中市廖姓阿嬤在27日凌晨在住家附近迷路，被熱心市民帶到超商內報警，警方利用人臉辨識，帶阿嬤返家。圖／第三警分局提供
台中市廖姓阿嬤在27日凌晨在住家附近迷路，被熱心市民帶到超商內報警，警方利用人臉辨識，帶阿嬤返家。圖／第三警分局提供
台中市廖姓阿嬤在27日凌晨在住家附近迷路，被熱心市民帶到超商內報警，警方利用人臉辨識，帶阿嬤返家。圖／第三警分局提供
台中市廖姓阿嬤在27日凌晨在住家附近迷路，被熱心市民帶到超商內報警，警方利用人臉辨識，帶阿嬤返家。圖／第三警分局提供

失智症 超商 警察

延伸閱讀

疫情趨緩飲宴增多 台南市東區2天查獲12件酒駕

台南市東區東寧路瓦斯外洩 消防人員噴水稀釋

照護選擇／該送失智父母到安養機構嗎？評估重點一次認識

Sandy想賣「無聊咖啡」300坪東區店面市值破5億

相關新聞

桃園閒置飛彈基地成「生存戰場」 40多人潛入被逮已非首次

位在桃園市龜山區的前林口飛彈基地，由於閒置多年竟成生存遊戲熱點，警方昨天上午接獲報案，發現有40多位民眾擅闖營區，通報軍...

國1桃園南下路段4車連環追撞 2人受傷

國道1號南向51公里桃園路段今天上午8時9分，4輛轎車南下行駛，疑因未保持車速，煞車不及，4車追撞嚴重車禍，造成2輛轎車...

影／驚險直擊！小小女童闖馬路 母渾然不知

家長帶著孩子在馬路上一定要特別留心。有駕駛開車經過彰化溪湖，拍下驚險畫面，1名媽媽在車旁背對馬路似乎往車上拿東西，但她卻...

影／失智嬤帶「小被被」出門流浪 兒子回警：已三次了

台中東區八旬廖姓老婦疑因年紀大、有失智狀況，27日凌晨被熱心市民發現拿著一條小毯子在路上遊蕩，當時廖婦說是出來買個東西，...

高雄老夫妻雙屍案相驗 婦後腦有重擊痕跡

高雄昨晚發生夫妻雙屍命案。莊姓兄弟因2日來聯繫不上父母，昨晚從外地回到老家時，發現莊父自縊，母親林姓女子後腦受創倒臥血泊...

影／電話中嗆詐騙男「你敢開視訊？」 女警及時阻詐

一名女子網路交友，得知男網友急需用錢要借30萬元，趕到銀行要匯款，銀行員查覺有異報警。台中市清水警分局員警趕到勸阻，並接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。