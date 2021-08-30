影／失智嬤帶「小被被」出門流浪 兒子回警：已三次了
台中東區八旬廖姓老婦疑因年紀大、有失智狀況，27日凌晨被熱心市民發現拿著一條小毯子在路上遊蕩，當時廖婦說是出來買個東西，市民將老婦帶進超商後，通知警方到場；警方已人臉辨識系統，查出她住處就在超商外的300公尺處，老婦兒子應門說，最近媽媽失智症狀況變嚴重，已經是第三次半夜溜出門被警察帶回，感謝警方協助。
台中市第三警分局東區分駐所巡佐溫智輝、警員王植胤27日凌晨1時許巡邏時獲報，十甲路超商有八旬廖姓婦老婦疑似失智症迷路。
熱心市民向警方表示，上個月他也曾遇到廖姓老婦，當時老婦也拿著一條「小被被」在身上，這次研判老婦又在住家附近迷路了，所以將老婦帶進超商，請警方協助。
廖姓老婦說，她本來要出來買東西，可是店都關了，又找不到回家的路，只好一直往前走，「不知道怎麼回家」。
警員透過人臉辨識系統確認地址後，發現老婦家僅僅不過300公尺的距離，老婦卻因為失智加上天色昏暗，朝著反方向走，難怪找不到回家的路。
警員陪著廖姓老婦返家時，老婦還低聲嘀咕「每次都被警察帶回來，又要被兒子罵了」，警員也趁機叮嚀，以後出門要跟兒子說，不然兒子會擔心，老婦才回「會啦，我知道」。
老婦兒子向警方表示，母親有失智情形，最近症狀似乎越來越嚴重，這已經是母親第三次半夜出門迷路，很感謝員警及民眾熱心及時協助，他也會參考警方的建議，增設相關的安全措施，保護母親的安全。
第三警分局提醒，民眾家中若有失智老人或容易走失的家屬，除了平日多加留意，也可向市政府的社會局申請「防走失手鍊」，或是在身上物品標示可供協尋的資訊，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免發生意外。
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