影／驚險直擊！小小女童闖馬路 母渾然不知
家長帶著孩子在馬路上一定要特別留心。有駕駛開車經過彰化溪湖，拍下驚險畫面，1名媽媽在車旁背對馬路似乎往車上拿東西，但她卻不知道自己的女兒已經闖到馬路正中央，還好來往車輛注意到這個女童，立刻按喇叭並大聲喊話示警，媽媽才轉頭找人，立刻把孩子拉回身邊。還好駕駛有發現，沒有撞上去，不然後果真的不堪設想。
結果影片被PO到爆料公社後，這位家長找上發文的原PO，要求他把影片刪除，「當時我還在抱第二個小孩！我也有把小孩放在騎樓，不是放任小孩跑出來....而且騎樓有另一個大人，她轉身開門，誰料到孩子會跑出來，你隨意把影片po上網，這樣對事情有什麼幫助？」讓原PO相當無奈，覺得不道歉就算了，並表示希望自己的影片能讓家長更注意小小孩在馬路上的狀況。
網友看完也紛紛留言，「誰料到小孩會跑出去？？」、「小小孩只要疏忽一秒就容易有憾事」、「被撞到了再來哭要賠償嗎？」、「不要刪文，讓人家看看恐龍家長怎麼當的」。
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