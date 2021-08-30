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高雄老夫妻雙屍案相驗 婦後腦有重擊痕跡

聯合報 / 記者邱奕能林巧璉／高雄即時報導

高雄昨晚發生夫妻雙屍命案。莊姓兄弟因2日來聯繫不上父母，昨晚從外地回到老家時，發現莊父自縊，母親林姓女子後腦受創倒臥血泊中；檢警今上午10點進行司法相驗，莊姓兄弟神情哀戚，等待檢警釐清。

莊姓兄弟今天到市立殯儀館，兄弟倆沉默不語，直到認屍時才放聲大哭，2人都對父母死因沒有意見，由檢察官開偵查庭中。

據了解，曾在國術館擔任接骨師的莊父（75歲）與在菜市場擺攤販賣衣服的林女（74歲），2人結褵至少40多年。

夫妻倆過去曾因發生爭執，莊父搬出高雄住家，到中部縣市居住10多年，因身體狀況下滑在約4個月前搬回家中與林女同住；回到高雄後，莊清晨時常外出到前金區鼎盛街附近散步，有時林女也會同行。鄰居最後一次見到莊男身影是前天上午。

警方調查，兄弟倆與雙親失聯2日，昨晚先是由住在新竹的哥哥先南下探望，住在台南的弟弟隨後。過程中還請親戚先到父母住的透天厝外，見到屋內燈亮、冷氣開啟，只是敲門無人回應。

胞兄到場後，在敲門無人應的狀況下，先在屋外看到林女倒臥在屋內1樓客廳，大體四周都是血跡，且已乾涸，胞兄情急下，與警消合力破門，再上到4樓發現自縊的莊父。

警方在1樓廚房發現一把榔頭，但已經清洗，已帶回鑑定。林女後腦杓有鈍器傷，屋內也未留下遺書，房屋無外力侵入跡象。警方不排除莊父先殺害妻子，再畏罪自殺可能，案件還在釐清中。

高雄市府社會局表示，關於七旬夫妻命案， 檢警偵辦中，案情尚須釐清。本案無通報史，本次接獲通報已派社工協助家屬處理喪葬事宜，提供悲傷輔導，後續依需求連結法律諮詢及犯罪被害人保護協會等資源。

高雄昨晚發生夫妻雙屍命案，住在外地的2兒子趕回高雄。記者邱奕能／攝影
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高雄昨晚發生夫妻雙屍命案，住在外地的2兒子趕回高雄。記者邱奕能／攝影
高雄昨晚發生夫妻雙屍命案，住在外地的2兒子趕回高雄。記者邱奕能／攝影
高雄昨晚發生夫妻雙屍命案，住在外地的2兒子趕回高雄。記者邱奕能／攝影
高雄昨晚發生夫妻雙屍命案，住在外地的2兒子趕回高雄。記者邱奕能／攝影

命案

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