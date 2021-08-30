影／險！男子酒後心情差 不顧友勸走入大海後受困

嘉義縣東石漁人碼頭昨天周末吸引許多遊客前往，但昨晚卻傳出有男子與友人在防風林步道飲酒解悶，酒後犯愁竟欲走入海中，海巡署岸巡人員獲報趕緊前往救援，所幸最後成功救援，避免憾事發生。

海巡署中部分署第四岸巡隊東石機動巡邏站，昨天晚間7時許值班時，獲報東石漁人碼頭觀海步道有男子疑似心情不佳，欲從往海中行走，站長顏文定立即率員前往現場救援，並同時聯絡嘉義縣東石消防分隊及東石分駐所派員前來協處。

巡邏站搜救人員晚間7時10分於東石防風林觀海步道，距離岸邊約50公尺處發現該男行蹤，顏文定及下士翁偉琳配戴救生裝備及評估現場環境後徒步涉水救援，成功將該名男子平安救回，所幸未釀成悲劇。

據了解，該名許姓男子傍晚時分因心情低落，與友人於東石漁人碼頭飲酒宣洩，與友人分開後獨自往海邊走去，經友人發現後規勸不回，至東石機動巡邏站求援，海巡人員立即攜帶救生裝備冒險徒步救援，成功將該名男子平安救回，初步檢查該名男子無受傷，後續由救護車送往嘉義長庚醫院。

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