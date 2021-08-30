警偕公益團體溫馨送暖 部落族人感動用母語道謝
台中市和平警分局竹林派出所所長吳菘添，經常走訪和平區自達線山區人家，挖掘經濟困苦家庭，並主動聯繫以前在大甲分局服務時的舊識「大甲區靈霄寶殿瑤池宮」黃瓊玉、葉大偉等志工，昨日募集物資溫馨送愛到山區。
竹林派出所所長吳菘添，結合雙崎派出所所長林冠宇、桃山派出所所長林聰榮，這兩日合力將募集的白米、米粉、醬油、罐頭、泡麵等民生物資，分送到山區的弱勢家庭，讓平常只能勉強餬口度日的他們倍感溫馨，部落族人也用泰雅母語「Mhway simu balay 」（非常謝謝你們），向員警表達感謝之意。
和平警分局表示，員警除了打擊犯罪、維護治安外，也積極透過家戶訪查發掘需要幫助的居民，主動募集物資送往弱勢家庭並指導、協助向有關單位申請低收入補助，展現警察鐵漢柔情的一面。
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