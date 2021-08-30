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影／電話中嗆詐騙男「你敢開視訊？」 女警及時阻詐

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名女子網路交友，得知男網友急需用錢要借30萬元，趕到銀行要匯款，銀行員查覺有異報警。台中市清水警分局員警趕到勸阻，並接過女子手機，和男網友對話，男網友嗆警「派出所怎麼了嗎？」還要求員警出示證件，女警反嗆「你敢不敢開視訊！」對方立即掛斷電話。

台中市清水區43歲鐘姓女子本月27日上午到清水區一家銀行臨櫃，她向女行員表示朋友急需用錢準備匯款30萬元，機警女行員發現鐘女神情緊張，疑似遭詐騙，除了暗中報警求助，同時安撫鐘女情緒並詢問相關匯款事宜以拖延匯款時間。

清水警分局清水派出所警員黃文麒、王育琪獲報立即趕到現場了解，鐘女表示在網路上認識一名朋友，表示急需要用錢，請她到銀行匯款30萬元，並出示手機對話，警方發現與詐欺手法相似，與女行員等人聯手向鐘姓女子解釋詐騙損失金錢案例。

見鐘女仍不相信，警方請她聯繫對方，由警方詢問對方公司及身分，對方不僅無法回答，還嗆警「派出所怎麼了嗎？有違法嗎？」還要求警方出示證件。女警對嗆，要求他開視訊，對方即掛斷電話， 鐘女才恍然大悟，發覺自己遭到詐騙，幸好警方與女行員機警發覺成功阻詐，保住自己辛苦的存款。

清水派出所長洪志仁表示，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙集團詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，民眾如接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證，避免受騙上當；警方與金融機構將持續合作，執行關懷提問，發揮共同打擊犯罪預防詐騙的功效。

台中警方接獲銀行人員通知，及時趕到銀行阻止女子匯款。記者游振昇／翻攝
台中警方接獲銀行人員通知，及時趕到銀行阻止女子匯款。記者游振昇／翻攝
台中警方接獲銀行人員通知，及時趕到銀行阻止女子匯款。記者游振昇／翻攝
台中警方接獲銀行人員通知，及時趕到銀行阻止女子匯款。記者游振昇／翻攝

詐騙集團 詐欺

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