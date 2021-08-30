影／電話中嗆詐騙男「你敢開視訊？」 女警及時阻詐

一名女子網路交友，得知男網友急需用錢要借30萬元，趕到銀行要匯款，銀行員查覺有異報警。台中市清水警分局員警趕到勸阻，並接過女子手機，和男網友對話，男網友嗆警「派出所怎麼了嗎？」還要求員警出示證件，女警反嗆「你敢不敢開視訊！」對方立即掛斷電話。

台中市清水區43歲鐘姓女子本月27日上午到清水區一家銀行臨櫃，她向女行員表示朋友急需用錢準備匯款30萬元，機警女行員發現鐘女神情緊張，疑似遭詐騙，除了暗中報警求助，同時安撫鐘女情緒並詢問相關匯款事宜以拖延匯款時間。

清水警分局清水派出所警員黃文麒、王育琪獲報立即趕到現場了解，鐘女表示在網路上認識一名朋友，表示急需要用錢，請她到銀行匯款30萬元，並出示手機對話，警方發現與詐欺手法相似，與女行員等人聯手向鐘姓女子解釋詐騙損失金錢案例。

見鐘女仍不相信，警方請她聯繫對方，由警方詢問對方公司及身分，對方不僅無法回答，還嗆警「派出所怎麼了嗎？有違法嗎？」還要求警方出示證件。女警對嗆，要求他開視訊，對方即掛斷電話， 鐘女才恍然大悟，發覺自己遭到詐騙，幸好警方與女行員機警發覺成功阻詐，保住自己辛苦的存款。