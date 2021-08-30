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腳被輾過只要紅包不報警 檢起訴他「假車禍真詐財」
台北市一名鄭姓機車騎士，去年12月行經西門町等紅綠燈時，把左腿伸很長，導致腳被左側轎車輾過去，事後卻不願報案只要一個1500元紅包和解。柯姓女車主起疑報警處理，台北地檢署認為這是一起「假車禍，真詐財」，今依詐欺未遂罪嫌起訴鄭男。
檢方調查，去年12月19日下午1點多，鄭姓機車騎士（45歲）行經西門盯峨嵋街與昆明街口，停紅綠燈時，他停在柯姓女車主的車輛右前方，並把左腿伸很長，導致左腳被停在他左側的柯女轎車輾過去。
事發後，柯女連忙下車查看並要報警處理，鄭男卻不願報案只要一個1500元紅包和解。柯姓女車主起疑報警處理並提告詐欺罪。鄭男否認犯罪，辯稱不是故意把腳伸很長，只是平常騎重機，習慣腳打很開。
承辦檢察官查出，鄭男並非首次施以此手法，曾經因此被判刑過，不採信其辯詞，認為他是故意製作假車禍，目的卻是詐取對方財物，今依詐欺未遂罪嫌起訴鄭男。
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