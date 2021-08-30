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桃園閒置飛彈基地成「生存戰場」 40多人潛入被逮已非首次

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桃園閒置飛彈基地成「生存戰場」 40多人潛入被逮已非首次

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

位在桃園市龜山區的前林口飛彈基地，由於閒置多年竟成生存遊戲熱點，警方昨天上午接獲報案，發現有40多位民眾擅闖營區，通報軍方到場登記身分；經查，該處至少11年前便成玩家「戰場」，甚至公然在臉書發文揪團，引發民眾質疑軍方管理不周。

龜山警分局坪頂派出所昨天上午9時30分許接獲民眾報案，指有群眾驅車進入大坑路三段上閒置的前林口飛彈基地，員警到場發現大門未鎖，入內後發現生存遊戲玩家約40餘人，經初步檢視所持玩具槍並未經違法改造，並通報軍方派員到場登記身分，後續事宜交由軍方處理。

本報查詢社群平台發現，早在2010年就有玩家公然在Youtube頻道Po出在林口基地遊玩影片，更有人直接在臉書發佈公開活動，內文稱「知道場地的隊員可以直接到場地」，還會提供無線電號碼方便彼此聯繫，顯示閒置營區成為生存遊戲地點早已行之有年。警方表示，該處約1年前就曾發現多人集結，當時也有加以勸離。

有民眾向記者表示，該營區大門雖有張貼禁止擅闖告示，但大門未鎖，也沒有警衛駐守管理，擔憂軍方管理不周，恐影響地區安寧。

前林口飛彈基地閒置多年，成生存遊戲玩家熱點，營區大門疑並未上鎖，軍方遭疑疏於管理。記者楊湛華／翻攝
前林口飛彈基地閒置多年，成生存遊戲玩家熱點，營區大門疑並未上鎖，軍方遭疑疏於管理。記者楊湛華／翻攝
昨天上午9時許40多名玩家擅入閒置營區，警方隨後通報軍方到場登記身分，後續將由軍方處理。記者楊湛華／翻攝
昨天上午9時許40多名玩家擅入閒置營區，警方隨後通報軍方到場登記身分，後續將由軍方處理。記者楊湛華／翻攝
玩家公然在臉書活動上揪團，提供無線電號碼聯繫，熟門熟路的老玩家還可自行前往。圖／翻攝自Youtube
玩家公然在臉書活動上揪團，提供無線電號碼聯繫，熟門熟路的老玩家還可自行前往。圖／翻攝自Youtube
玩家早在11年前就曾公然在Youtube上放出在閒置營區遊玩的影片。圖／翻攝自Youtube
玩家早在11年前就曾公然在Youtube上放出在閒置營區遊玩的影片。圖／翻攝自Youtube

林口 飛彈 桃園

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