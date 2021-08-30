快訊

中職／兄弟永遠的「萬人迷」 王光輝年僅56歲病逝

郭董爭取3000萬BNT 蘇揆給軟釘子：已買莫德納

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賓士男停草地怠速不動 警查知「剛分手」想不開

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局春社所25日凌晨在轄區偏僻道路巡邏，發現一輛賓士車停在小巷的草地上，引勤怠速，發現一名年約20多歲的男子，躺在駕駛座，炭盆有燃燒木炭，男子還自述吞了數十顆安眠藥。警方趕緊將男子送醫，經查才知，男子的父母已在苗栗報案，因男子「被女友分手」才想不開。

台中市第四警分局春社所巡佐蔡明佳、警員林榮輝在25日凌晨3時許，巡經南屯區永春南路430巷時，發現一輛賓士車停在巷邊雜草空地，引擎怠速，因該處偏僻，少有人車通行，懷疑有人在車內吸毒，趕緊前往查處。

警方拍打車窗後，車內一名年約25歲的男子搖下車窗，警員馬上聞到撲鼻的木炭味，才發現右前座擺有炭盆，男子有意尋短。

年輕男子自述，已吞服數十顆的安眠藥，警方趕緊將炭盆撲滅後，通知救護車到場，年輕男子當時雖然仍有意識，但看起來昏昏沉沉，幸好經緊急就醫後，無大礙。

警方另外透過男子手機，與男子的父母取得聯繫，男子家長透露，兒子有一個交往的女友，最近該女友向兒子提分手，兒子因此心情低落，接到台中市警方通知前，他們才到苗栗縣警局通報協尋，感謝警方及時協助。

春社所長曾一峯表示，這次能在如此短的時間內，找到意圖輕生的男子，有賴員警巡邏落實盤查作為，呼籲大家珍惜生命，自殺不能解決問題，只會留給家人無比悲痛。

安心專線：0800-788995（0800-請幫幫-救救我）；張老師專線：1980/生命線協談專線：1995。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台中市第四警分局春社所25日凌晨巡邏時，發現苗栗縣男子坐在賓士車內意圖燒炭、吞安眠藥尋短，警方及時查處，救回男子一命。記者陳宏睿／翻攝
台中市第四警分局春社所25日凌晨巡邏時，發現苗栗縣男子坐在賓士車內意圖燒炭、吞安眠藥尋短，警方及時查處，救回男子一命。記者陳宏睿／翻攝

台中市 生命線 分手

延伸閱讀

超過800匹的賓士插電猛獸即將出閘　全新Mercedes-AMG GT 73 e 4-Door Coupe九月正式發表！

Aston Martin表示旗下車款的賓士AMG V8引擎供應無虞

影／賓士X-Class皮卡當時如果有這具動力...或許還能繼續賣下去

影／「要命小方」妻開賓士車 台中北屯連撞3車翻車送醫

相關新聞

國1桃園南下路段4車連環追撞 2人受傷

國道1號南向51公里桃園路段今天上午8時9分，4輛轎車南下行駛，疑因未保持車速，煞車不及，4車追撞嚴重車禍，造成2輛轎車...

轉彎時疑未減速 聯結車嘉義交流道翻車 稻穀撒一地

張姓男子駕駛聯結車今天上午8時許，行經中山高北向264公里嘉義交流道入口環道，疑似未依規定減速，導致車輛側翻在往新港方向...

高雄老夫婦陳屍家中 2人曾分居多時

高雄昨晚傳7旬老夫婦陳屍住宅。莊姓男子昨晚因聯繫不上父母，從台南到高雄前金區鼎盛街父母住處，沒想到進入屋內後，發現父母分...

高雄7旬老夫妻陳屍家中 妻後腦有敲擊痕跡

高雄昨晚傳悲劇，前金區一對7旬老夫妻被發現陳屍透天厝。警消破門發現屋內1名74歲的林姓女子，倒臥在1樓客廳地板上，後腦杓...

廣角鏡／蘇花火燒車 駕駛躲過一劫

蘇花公路119.6公里東澳到南澳路段，昨天清晨5點多發生火燒車意外，整輛轎車像是一團火球被燒全毀，所幸駕駛逃出車外，沒有...

賣場珠寶賊 騙警逃脫 隔天取贓

紀姓男子躲在中市大里區一家大賣場，在賣場打烊後潛入金飾店行竊150萬金飾、鑽石；他將贓物藏置物櫃後，觸動警報引來警方與保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。