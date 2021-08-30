賓士男停草地怠速不動 警查知「剛分手」想不開

台中市第四警分局春社所25日凌晨在轄區偏僻道路巡邏，發現一輛賓士車停在小巷的草地上，引勤怠速，發現一名年約20多歲的男子，躺在駕駛座，炭盆有燃燒木炭，男子還自述吞了數十顆安眠藥。警方趕緊將男子送醫，經查才知，男子的父母已在苗栗報案，因男子「被女友分手」才想不開。

台中市第四警分局春社所巡佐蔡明佳、警員林榮輝在25日凌晨3時許，巡經南屯區永春南路430巷時，發現一輛賓士車停在巷邊雜草空地，引擎怠速，因該處偏僻，少有人車通行，懷疑有人在車內吸毒，趕緊前往查處。

警方拍打車窗後，車內一名年約25歲的男子搖下車窗，警員馬上聞到撲鼻的木炭味，才發現右前座擺有炭盆，男子有意尋短。

年輕男子自述，已吞服數十顆的安眠藥，警方趕緊將炭盆撲滅後，通知救護車到場，年輕男子當時雖然仍有意識，但看起來昏昏沉沉，幸好經緊急就醫後，無大礙。

警方另外透過男子手機，與男子的父母取得聯繫，男子家長透露，兒子有一個交往的女友，最近該女友向兒子提分手，兒子因此心情低落，接到台中市警方通知前，他們才到苗栗縣警局通報協尋，感謝警方及時協助。

春社所長曾一峯表示，這次能在如此短的時間內，找到意圖輕生的男子，有賴員警巡邏落實盤查作為，呼籲大家珍惜生命，自殺不能解決問題，只會留給家人無比悲痛。

安心專線：0800-788995（0800-請幫幫-救救我）；張老師專線：1980/生命線協談專線：1995。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )