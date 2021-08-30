高雄老夫婦陳屍家中 2人曾分居多時

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄昨晚傳7旬老夫婦陳屍住宅。莊姓男子昨晚因聯繫不上父母，從台南到高雄前金區鼎盛街父母住處，沒想到進入屋內後，發現父母分別陳屍在1、4樓；母親後腦杓還有被敲擊跡象，不排除是加工自殺。

據了解，莊姓老夫妻2人日前曾發生爭執，之後分居多時，直到近幾個月才又同居，沒想到昨晚就發生悲劇。

鄰居說，莊姓老翁與妻子林女之間感情不錯，2人常一起出去運動，最後一次是在昨天上午看見莊姓老翁身影。

警方調查，居住在台南的莊男，因連續2天連絡不上父母，初時先請阿姨來看，但見到透天厝燈亮著、冷氣機也在使用，判斷有人在家，察覺有異的他，便親自南下查看。

因未持有透天厝鑰匙，莊男在敲門無人回應後，先走鄰居房子到頂樓，意外看到莊父（75歲）在透天厝4樓自縊，他趕緊與警消合力破門，發現母親林女（74歲）倒臥在1樓客廳地板上。

警方鑑識小組到場採證後，在林女後腦杓發現撞擊痕跡，身上無其他外傷，也未留下遺書、房屋無外力侵入痕跡。初步不排除是莊父先將林女殺害後，在到頂樓自縊。詳細原因警方還在釐清中。

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高雄7旬老夫婦昨傳出陳屍家中，警方不排除是加工自殺。記者邱奕能／攝影
高雄7旬老夫婦昨傳出陳屍家中，警方不排除是加工自殺。記者邱奕能／攝影
高雄7旬老夫婦昨傳出陳屍家中，警方不排除是加工自殺。記者邱奕能／攝影
高雄7旬老夫婦昨傳出陳屍家中，警方不排除是加工自殺。記者邱奕能／攝影

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