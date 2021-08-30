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高雄7旬老夫妻陳屍家中 妻後腦有敲擊痕跡
高雄昨晚傳悲劇，前金區一對7旬老夫妻被發現陳屍透天厝。警消破門發現屋內1名74歲的林姓女子，倒臥在1樓客廳地板上，後腦杓有撞擊痕跡，丈夫莊男則在4樓自縊輕生。詳細原因警方釐清中。
據了解，莊姓老夫妻的兒子由於連續聯絡不上母親林女，心懷憂慮的他昨晚到前金區鼎盛街父母居住的透天厝內，由於他未持有鑰匙，在屋外不斷喊話也未有人回應，冷氣機也在運轉，察覺不對的他找來警消破門。
警消到場先是在透天厝1樓發現林女屍體，隨後上到4樓發現莊男上吊輕生，2人皆無生命跡象。警方鑑識人員在凌晨4點多完成鑑識，在林女後腦勺發現有敲擊痕跡，初步不排除加工自殺。
2人死因警方將持續深入追查，並報請高雄地檢署檢察官相驗釐清。
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