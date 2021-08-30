快訊

獨／因應黃埔百年校慶 國防部擬恢復陸軍官校正步訓練

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄7旬老夫妻陳屍家中 妻後腦有敲擊痕跡

聯合報 / 記者邱奕能張議晨／高雄即時報導

高雄前金區發生一起家庭悲劇，一對七旬夫妻陳屍家中。記者邱奕能 / 翻攝
高雄前金區發生一起家庭悲劇，一對七旬夫妻陳屍家中。記者邱奕能 / 翻攝
高雄昨晚傳悲劇，前金區一對7旬老夫妻被發現陳屍透天厝。警消破門發現屋內1名74歲的林姓女子，倒臥在1樓客廳地板上，後腦杓有撞擊痕跡，丈夫莊男則在4樓自縊輕生。詳細原因警方釐清中。

據了解，莊姓老夫妻的兒子由於連續聯絡不上母親林女，心懷憂慮的他昨晚到前金區鼎盛街父母居住的透天厝內，由於他未持有鑰匙，在屋外不斷喊話也未有人回應，冷氣機也在運轉，察覺不對的他找來警消破門。

警消到場先是在透天厝1樓發現林女屍體，隨後上到4樓發現莊男上吊輕生，2人皆無生命跡象。警方鑑識人員在凌晨4點多完成鑑識，在林女後腦勺發現有敲擊痕跡，初步不排除加工自殺。

2人死因警方將持續深入追查，並報請高雄地檢署檢察官相驗釐清。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

透天 冷氣

延伸閱讀

「好像恐怖電影」新冠康復妻返家 驚見夫染疫陳屍在床

獨／小英總統到高雄私訪行程曝光 原來是探視海董

台南嬤孫陳屍車內 懷疑熱衰竭休克致死

台南嬤孫陳屍車內 居民驚：中午才來收驚

相關新聞

賣場珠寶賊 騙警逃脫 隔天取贓

紀姓男子躲在中市大里區一家大賣場，在賣場打烊後潛入金飾店行竊150萬金飾、鑽石；他將贓物藏置物櫃後，觸動警報引來警方與保...

台南安平釣客釣到重物 拉起來竟是遺體口袋內都是石頭

台南釣客謝晉亨今天在台南市安平漁港航道北堤釣魚時，突然釣中覺得「像是地球一樣沉重」的物品，他奮力把釣中物拉到岸邊，赫見是...

高雄7旬老夫妻陳屍家中 妻後腦有敲擊痕跡

高雄昨晚傳悲劇，前金區一對7旬老夫妻被發現陳屍透天厝。警消破門發現屋內1名74歲的林姓女子，倒臥在1樓客廳地板上，後腦杓...

中山高南下新營服務區火燒車 1大3小全逃出

中山高南下新營服務區今傍晚傳出火燒車 ，一輛轎車經過該路段時，車子突然冒煙隨即起火吞噬全車，幸車內1大3小全及時逃出，起...

廣角鏡／蘇花火燒車 駕駛躲過一劫

蘇花公路119.6公里東澳到南澳路段，昨天清晨5點多發生火燒車意外，整輛轎車像是一團火球被燒全毀，所幸駕駛逃出車外，沒有...

山寨品裝高級 網路1頁詐騙 騙倒一堆人

「老闆，我要買的是金牌可可，怎麼寄來普通巧克力？」屏東縣可可業者近來遭不肖人士冒用照片、搭配勵志故事低價促銷，甚至以很小差異的名稱魚目混珠，讓消費者及業者很苦惱，連屏東縣枋山芒果、公益水果口罩等都成詐騙集團仿冒目標；屏東縣府建議查詢縣府製作的可可地圖，而七大特徵可辨別是否有詐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。