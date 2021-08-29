台南安平釣客釣到重物 拉起來竟是遺體口袋內都是石頭

台南釣客謝晉亨今天在台南市安平漁港航道北堤釣魚時，突然釣中覺得「像是地球一樣沉重」的物品，他奮力把釣中物拉到岸邊，赫見是具浮屍，即放下釣竿報警。謝男說，30多年釣齡頭一遭釣中遺體，詭異的是釣中遺體前幾個小時完全沒釣到魚，之後就到安平寺廟拜拜、燒些金紙給亡者求平安。

謝說，近來受疫情影響，有段時間沒釣魚，今天一時技癢，凌晨5點多到安平漁港出海航道北堤釣魚，他以往都是到南堤垂釣，因為疫情南堤被管制，他第一次改到北堤釣，卻遇上這嚇人狀況，到清晨6、7點天色較明亮時，有看到前方距岸邊約10多公尺的海面上有橘色狀的不明物品漂流、載浮載沉。

謝表示，當時因未看到有具體的物品，對漂流物不以為意，持續垂釣，一直到上午10點多，覺得釣了近4小時都沒有魚上鉤，正納悶手氣怎那麼差？在動念想換釣點時，約在10點20多分，就覺得竿子釣中大物。

謝說，第一時間想拉上鉤物，覺得這傢伙怎麼重的，轉動捲線器居然轉不動，只好雙手舉起釣竿往後拉，漸漸把上鉤物拉近岸邊，待上鉤物靠岸時，他定睛一看，「哇，竟然是具浮屍遺體，嚇死人了」，隨即放下釣竿固定後打電話報警。

警方調查，死者是50多歲的戴姓男子，調閱附近監視器，看見戴今天凌晨零點騎機車到鄰近安平漁港北堤的觀夕平台外側馬路繞逛，凌晨兩點多，戴騎機車進海岸防風林內停放後，沒有其他人跟著他進入，也未發現有可疑人物。

警方和海巡署岸巡人員檢視戴身體無明顯外傷，外套口袋放有沉重的石頭，機車內也有安眠藥和抗憂鬱藥袋，但未發現遺書，初步研判無外力他殺之嫌，警方設法聯絡家屬出面善進，明報檢方相驗查明死因。

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