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台南市東區東寧路瓦斯外洩 消防人員噴水稀釋
台南市東區東寧路、東安路口，今天下午5點多傳出天然瓦斯外洩，民眾聞到異味後，報119處理，消防人員到場了解後，疑因路面下陷有破洞，造成管線破裂，持續噴水稀釋，已聯絡瓦斯公司到場處理。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午5點30分接獲民眾報案，位於東區東寧路與東安路口附近聞到瓦斯味，消防局派出東門分隊救災人車前往，消防人員檢視發現該路口路面出現破洞、疑似瓦斯氣體外洩。
消防人員隨即佈設水線以水霧朝外洩的瓦斯氣體方向噴灑，以稀釋瓦斯濃度，同時通知有關的台南市經發局、欣南天然氣公司協助處理。由於當地車流量頗大，轄區台南市警一分局也派員到場管制交通，同時籲請用路人避開該路段、路口，避免發生危險。
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