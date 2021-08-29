台南市東區東寧路瓦斯外洩 消防人員噴水稀釋

台南市東區東寧路、東安路口，今天下午5點多傳出天然瓦斯外洩，民眾聞到異味後，報119處理，消防人員到場了解後，疑因路面下陷有破洞，造成管線破裂，持續噴水稀釋，已聯絡瓦斯公司到場處理。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午5點30分接獲民眾報案，位於東區東寧路與東安路口附近聞到瓦斯味，消防局派出東門分隊救災人車前往，消防人員檢視發現該路口路面出現破洞、疑似瓦斯氣體外洩。