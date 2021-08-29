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竹縣新埔民宅起火 原來廚房電鍋插頭積油汙造成短路

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣新埔鎮文山路一處民宅昨天清晨6點多發生火警，由於周邊建築物為連棟建築，火勢蔓延到附近其他3戶住家，所幸其中2家住戶有裝設住宅用火災警報器，及時發出聲響示警，才未釀成傷亡，初步調查起火原因疑似廚房的電鍋插頭積油汙導電，造成短路過熱著火。

新竹縣政府消防局表示，消防員到場後發現起火處為一處民宅的廚房，由於起火處所為鐵皮加蓋，無法完全阻隔火災侵襲，火勢一度往其他住戶蔓延，消防員立即佈水線將火勢撲滅，並派員調查起火原因。

經火調人員現場勘查及採證，發現該住家廚房的電鍋，插頭從未拔掉清潔，初步研判起火原因疑似因插頭累積油汙導電，造成短路過熱才會引起火災，幸好4戶住宅中，有2戶有安裝住警器，及時發出聲響提醒民眾逃生，才未造成任何人員傷亡，新埔消防分隊也已經為其餘的2戶裝設，民眾如有住警器的需求或疑問，也可向各地消防分隊洽詢。

消防局指出，當插頭長期未清理會逐漸堆積污垢而成為導體，形成通電狀態，也就是積汙導電，提醒民眾使用電器用品時要注意，電器設備電源插頭，不使用時應隨手拔掉，易生高熱的電器用品周圍不可放置易燃物品，不可使用白熾燈泡或電熱器烘乾衣物或棉被。

另外，拔插頭時不可僅拉電線，以免造成電線內部銅線斷裂，使用延長線應選擇長度適中不可綑綁，以免使用時產生高熱造成火災，並不可放置於爐火等高熱器具上方及周遭。

新竹縣新埔鎮文山路一處民宅昨天清晨6點多發生火警，初步調查起火原因疑似廚房的電鍋插頭積油汙導電，造成短路過熱著火。圖／消防局提供
新竹縣新埔鎮文山路一處民宅昨天清晨6點多發生火警，初步調查起火原因疑似廚房的電鍋插頭積油汙導電，造成短路過熱著火。圖／消防局提供

火災 新竹 消防員

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