桃園新屋汽車翻覆 疑雙方搶快閃避不及撞上人行道
桃園新屋區今天上午九時許發生一起翻覆車禍， 雙方駕駛於中山西路與台61線平面路口處，黑色直行自小客車為閃避左轉的白色自小客車，因而撞擊人行道路緣，導致車輛翻覆，所幸只有乘客輕微受傷，後續肇事責任將由警方調查釐清。
張姓男子（20歲）今天上午駕駛黑色自小客車，行經中山西路往永安漁港方向，為閃避要左轉往台61線北上路口處的白色自小客車駕駛陳姓男子（54歲），張男緊急將車輛往右側閃避，不慎撞上人行道路緣，車輛側邊翻覆，導致駕駛這側在下，副駕那側在上，所幸乘客只有輕微擦挫傷。
桃園市警局交通警察大隊楊梅交通分隊長顏鉦融表示，雙方駕駛酒測值皆為零，疑似雙方在變換燈號時搶快，才釀成車禍，確切肇事責任將由警方調查釐清。
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