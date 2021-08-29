虎斑貓「茶茶」被虐死引發眾怒 侯友宜：非常痛心
新北市蘆洲1名男子因跟前女友紛爭，扯到2人先前共同飼養的虎斑貓「茶茶」，男子竟用滾燙熱水潑灑茶茶，茶茶多處燙傷苦撐11天後不治，引發網友震怒。市長侯友宜今天也回應，自己非常痛心、難過，一定會追究責任絕不寬貸。
侯友宜表示，面對茶茶離開非常痛心、難過，每個人都要愛惜動物生命，牠們是我們一家人，面對動物有責任守護牠們，不管市府哪個單位，只要接獲類似動物虐待情形，證據確鑿要更嚴格究責絕不寬貸，保護我們的家人。
農業局長李玟指出，當天警方就跟救援認識到場救援茶茶並蒐證後把男子移送法辦，但仍無法挽回茶茶生命深感痛心，全案19日已進入司法偵辦，請司法單位早日將施暴者依法嚴懲。
李玟說，從過程中對於男子行為，市府認為一定要嚴懲，依照動保法至少要為男子求刑2年，不能寬貸。
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