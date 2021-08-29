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影／挖土機司機燙傷攔警求助 南警開道急送醫
「警察先生，我載著燙傷病患要到醫院，請幫忙開道救人。」台南市警三分局安中派出所警員張容慈、高志賢，昨天上午10點多到安南區同安路段，後方轎車急按喇叭，警方停車後，李姓駕駛快步跑到巡邏車表示有人受傷請求協助後，警車在前開道7分鐘內到醫院將挖土機駕駛送醫。
翁男操作挖土機時遇機械過熱，他打開水箱檢視，遭水箱噴發高溫蒸氣燙傷左手臂，燙傷部位嚴重紅腫、脫皮，李姓的同事見狀趕緊駕轎車載傷者就醫，假日車流量大，行車速度緩慢，李看見警車行駛於前方，趕緊請求警方協助。
警員下車見翁面容痛苦，馬上回警車開啟警示燈及警鳴器，請轎車隨行。7分鐘內抵達安南醫院急診室即時就醫，李姓駕駛，對於警方及時援助，深表感激，並大聲喊道「謝謝，感謝有你們的幫忙！」
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