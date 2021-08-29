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想賽車噪音檢測不合格 男率10人打傷2名賽車場檢測員

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

鄭姓男子昨天到麗寶樂園賽車場參加汽車車聚，由於開車競速，要先檢驗噪音合格才能下場，鄭經兩次複驗仍未符合標準，到第4次檢驗才低於噪音管制值；但他突然召集十多名友人，在噪音檢測處現場，圍毆賽車場兩名工作人員，其中一位血流如注，另一位疑似腦震盪，均送醫治療，警方獲報正追查中。

麗寶賽車場隨後也發表聲明指出，麗寶國際賽車場G2賽道昨天由特定俱樂部主辦的賽道安駕課程，上午發生參與活動車主因車輛不符合現場噪音管制標準，竟率眾毆打賽車場兩名噪音檢測工作人員事件，整起事件已由警方介入偵辦。

麗寶國際賽車場表示，某車隊俱樂部主辦的賽道安駕活動，場域方如過去一樣，所有車輛下場前均需先完成相關噪音管制檢測，符合標準才會同意下場體驗。不料，由鄭姓車主所駕駛的車輛，因排氣管噪音超標於第一次檢驗即未通過，檢驗人員請其改善，得進行第二次檢驗，當下該車主已有不滿，出現刻意原地加速似有意衝撞現場工作人員及宣洩情緒之反應。

賽車場表示，再經過兩次複驗仍未符合標準，直到第4次檢驗才低於噪音管制值，但鄭姓車主卻突然召集十多名友人，在噪音檢測處現場，圍毆賽車場兩名工作人員，其中一位年約50多歲同仁血流如注送豐原醫院，另一位主管疑似腦震盪送李綜合醫院醫治。

大甲警分局表示，昨天接獲110轉報即時派遣警網抵達處置，現場發現被害人49歲李姓男子和42歲姚姓男子，月眉派出所警員抵達現場，未發現聚眾打架情事，涉嫌人皆已散去，經擴大調閱監視器已鎖定相關涉案人員，將於查緝到案後，依傷害及聚眾鬥毆等罪嫌函送台中地檢署偵辦。

麗寶賽車場昨天發生二名噪音檢測員被打傷案件。本報資料照片
麗寶賽車場昨天發生二名噪音檢測員被打傷案件。本報資料照片

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