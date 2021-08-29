高雄男偷水溝蓋變賣遭拒 竟突發奇想向警方借錢遭逮

高雄一名31歲黃姓男子日前因缺錢花用，竟拿著偷來的水溝蓋，前往回收場變賣，殊不知，業者與水溝蓋遭竊的工廠相繼前往派出所報警，黃男還自做聰明騎單車到派出所借錢，一眼被警方認出，立即將他逮捕，並依竊盜罪嫌移送。

林園警分局大寮分駐所，於本月21日上午，先是接獲資源回收廠業者，向警方通報有男子帶著不明來源的水溝蓋前往變賣；隨後，又有工廠業主向警方報案稱水溝蓋遭竊。

正當警方掌握竊嫌身分時，即將展開調查時，當天下午1時許，偷竊水溝蓋的黃男，竟自作聰明，騎著單車道派出所向警方借錢，隨即被員警認出，立即將他逮捕。