闖入小吃店偷收銀機不成 高雄竊賊忍不住吃起白飯

高雄蘇姓男子今凌晨潛入前鎮區瑞隆路上某間小吃店內，他翻找收銀機不成，就打開飯桶偷吃白飯，被聞訊趕來的小吃店老闆父子抓包。轄區警方獲報到場，將他帶回依法送辦。

警方調查，年僅28歲的蘇男，不僅無業還有竊盜前科。今天凌晨3點多時，他到前鎮區瑞隆路上的某間小吃店，先隨意翻找鍋碗瓢盆，發現了小吃店遙控器。

大膽的蘇男，立即持控制器打開鐵捲門行竊，這時小吃店蘇姓老闆手機App遠端警報器傳送有人入侵訊息，立即一邊撥打110報案，一邊與兒子騎機車趕到店內。