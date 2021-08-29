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闖入小吃店偷收銀機不成 高雄竊賊忍不住吃起白飯

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄蘇姓男子今凌晨潛入前鎮區瑞隆路上某間小吃店內，他翻找收銀機不成，就打開飯桶偷吃白飯，被聞訊趕來的小吃店老闆父子抓包。轄區警方獲報到場，將他帶回依法送辦。

警方調查，年僅28歲的蘇男，不僅無業還有竊盜前科。今天凌晨3點多時，他到前鎮區瑞隆路上的某間小吃店，先隨意翻找鍋碗瓢盆，發現了小吃店遙控器。

大膽的蘇男，立即持控制器打開鐵捲門行竊，這時小吃店蘇姓老闆手機App遠端警報器傳送有人入侵訊息，立即一邊撥打110報案，一邊與兒子騎機車趕到店內。

老闆父子倆衝進店內時，就發現偷收銀機不成的蘇男，正打開飯桶在偷吃白飯，馬上將他壓制在地上，同時前鎮警分局瑞隆派出所巡邏警員也到場，協助將犯嫌上銬帶回偵辦。過程中無人受傷，現場也無財務損失，全案訊後依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

蘇男闖入小吃店內，偷收銀機不成，開始吃起飯桶裡的白飯。記者邱奕能／翻攝
蘇男闖入小吃店內，偷收銀機不成，開始吃起飯桶裡的白飯。記者邱奕能／翻攝
蘇男闖入小吃店內，偷收銀機不成，開始吃起飯桶裡的白飯。記者邱奕能／翻攝
蘇男闖入小吃店內，偷收銀機不成，開始吃起飯桶裡的白飯。記者邱奕能／翻攝
蘇男闖入小吃店內，偷收銀機不成，開始吃起飯桶裡的白飯。記者邱奕能／翻攝
蘇男闖入小吃店內，偷收銀機不成，開始吃起飯桶裡的白飯。記者邱奕能／翻攝

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