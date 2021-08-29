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暑假前最後假期 嘉縣警局聯合大路檢、查獲3酒駕31超速
防疫警戒降級，嘉義縣警察局昨天深夜於縣內重要道路聯合路檢，查獲3件酒駕、31件超速、4件噪音超標等其他違規數件；交通隊表示，後續仍有相關稽查行動，呼籲用路人安全駕駛，以免觸法。
開學前最後一個周末，嘉義縣警察局交通警察隊昨天深夜至今日凌晨，會同嘉義區監理所、環保局等單位，在台82線東石路段及轄內其他重要聯外道路聯合路檢稽查，取締違法改裝或噪音超標車輛。
嘉義縣各分局也同步針對轄區易有車隊聚集活動之路段，加強巡邏攔檢，並使用移動式測速照相設備，取締超速違規車輛。
此次專案行動，共舉發改裝車體及設備不全6件、噪音超標4件、酒後駕車3件、無照駕駛6件、超速31件(含嚴重超速危險駕駛1件)及其他各類交通違規8件。改裝車體及噪音超標部分，縣警局表示，將由監理及環保單位分別召回複驗。
交通隊表示，將持續密集編排類似稽查勤務，強化執行防制危險駕車工作，以維護用路安全，守護深夜環境安寧，同時也呼籲青少年從事正當休閒娛樂，勿危險駕駛以免觸法。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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