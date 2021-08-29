影／新竹品田山新達山屋男子高山症 空勤今醫療後送
新竹縣品田山新達山屋一名男山友昨天出現高山症，空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天出動直升機，載送患者下山就醫，以吊掛搭配吊環方式，完成任務。
空勤總隊今天派出NA-709黑鷹直升機，飛行組員正駕駛劉益宏、副駕駛石宇平、機工長王健雄，機上還有消防署特搜隊員許佑銓、黃柏蒼。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，昨晚10點30分接獲總隊勤務指揮中心電話通知，今天執行新竹品田山新達山屋醫療後送任務，26歲李姓男子出現高山症。
今天早上6點直升機起飛後直接定向目標區，6點24時到達目標區，完成偵查作業後，配合消防署特搜隊員，以吊掛搭配吊環方式實施救援作業，起飛後返回清泉崗機場，傷患交由救護車轉送童綜合醫院。
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