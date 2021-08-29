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夾娃娃機清消規定嚴格 業者想轉移陣地 卻先被竊賊光顧

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

夾娃娃機風行一時，但疫情期間清消規定多，多數業者暫不營業，彰化縣員林市火車站旁的夾娃娃機台最近被破壞偷零錢，業者大嘆，彰化縣對夾娃娃機清消規定嚴格，原想機台運到東部營業，沒想到就被破壞，損失近4萬元，也成為疫情受災戶。

夾娃娃機業者謝副總說，雖政府本月已開放夾娃娃機可以營業，但因規定每小時需清潔消毒，也要設置遠端監控設備，採實聯制，並縮小出入口，營業時間只有上午8點到晚上10點，因規定多且嚴格，所以包括他們許多業者仍未開放營業。

沒想到這二天竟發現員林火車站下方3台夾娃娃和3台兌幣機被破壞，遭人偷取零錢，粗估兌幣機等機台裡的錢有1、2萬，而修機台費也要2萬多，損失近4萬元。

謝副總說，由於彰化規定每小時需清消，疫情期間他們3個月沒營業，員工勞保薪水照付，若再安排清消、看管人力成本，他們吃不消，原本最近就要把機台運到東部營業，沒想到竟被破壞，簡直是「開不開都死」。

員林派出所長林健民說，業者表示上周巡視時機台還無異樣，27日再巡察就發現遭破壞，警方已調閱路口監視器，查緝竊賊。

員林市長游振雄說，不少民眾反映車站橋下空間規劃及街友問題，橋下空間是上任市長任內就向台鐵承租，合約到明年5月到期，未來是否再續租及做何規劃，公所會再評估，並和台鐵再討論。

彰化縣員林市火車站旁高架下方空間擺放許多夾娃娃機台，最近被破壞6台夾娃娃、兌幣機偷零錢。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市火車站旁高架下方空間擺放許多夾娃娃機台，最近被破壞6台夾娃娃、兌幣機偷零錢。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市火車站旁的夾娃娃機台最近被破壞偷零錢，業者大嘆，彰化縣對夾娃娃機清消規定嚴格，原想機台運到東部營業，沒想到就遭破壞。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市火車站旁的夾娃娃機台最近被破壞偷零錢，業者大嘆，彰化縣對夾娃娃機清消規定嚴格，原想機台運到東部營業，沒想到就遭破壞。記者林宛諭／攝影

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