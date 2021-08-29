夾娃娃機清消規定嚴格 業者想轉移陣地 卻先被竊賊光顧

夾娃娃機風行一時，但疫情期間清消規定多，多數業者暫不營業，彰化縣員林市火車站旁的夾娃娃機台最近被破壞偷零錢，業者大嘆，彰化縣對夾娃娃機清消規定嚴格，原想機台運到東部營業，沒想到就被破壞，損失近4萬元，也成為疫情受災戶。

夾娃娃機業者謝副總說，雖政府本月已開放夾娃娃機可以營業，但因規定每小時需清潔消毒，也要設置遠端監控設備，採實聯制，並縮小出入口，營業時間只有上午8點到晚上10點，因規定多且嚴格，所以包括他們許多業者仍未開放營業。

沒想到這二天竟發現員林火車站下方3台夾娃娃和3台兌幣機被破壞，遭人偷取零錢，粗估兌幣機等機台裡的錢有1、2萬，而修機台費也要2萬多，損失近4萬元。

謝副總說，由於彰化規定每小時需清消，疫情期間他們3個月沒營業，員工勞保薪水照付，若再安排清消、看管人力成本，他們吃不消，原本最近就要把機台運到東部營業，沒想到竟被破壞，簡直是「開不開都死」。

員林派出所長林健民說，業者表示上周巡視時機台還無異樣，27日再巡察就發現遭破壞，警方已調閱路口監視器，查緝竊賊。