影／鏗鏘擋路！桃園大鋼管掉路中引網議
桃園市48歲羅姓男子昨天傍晚前，駕駛連結拖板大貨車載運一批大型鋼管結構產品，自基隆準備運至觀音工業區工家工廠安裝使用，他開車行經中山路一段右轉至成功路三段道路，疑因鋼管結構未固定綁牢，轉彎途中整個掉落對向車道，路過民眾錄下過程PO網，引起網友談論，「幸好沒砸到人」、「還好沒上台66快速道」。
大園警方今天上午表示，羅姓男子駕駛的連結拖板大貨車，載運該批發鋼管結構產品到觀音工業區工廠安裝，在觀音區區中山路一段右轉彎道路掉落對向車道，幸好當時沒有人事經過，卻影響行車，警方到場指揮交通及協助處理後，依道路交通管理處罰條例規定開單告發，將處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。
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