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家鄉味肉乾竟驗出非洲豬瘟 越籍移工首次團購就出包

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄岡山一處工廠移工宿舍，日前發現17公斤可疑肉品，全數由警方查扣，經相關單位檢驗，其中10.71公斤雞肉乾疑似混雜豬肉，驗出非洲豬瘟病毒。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山一處工廠移工宿舍，日前發現17公斤可疑肉品，全數由警方查扣，經相關單位檢驗，其中10.71公斤雞肉乾疑似混雜豬肉，驗出非洲豬瘟病毒。記者陳弘逸／翻攝

國內近期爆發非洲豬瘟豬肉品走私入台，高雄岡山一名36歲高姓移工，來台工作三年，因懷念家鄉味，與同鄉友人一同透過網路團購60包肉乾，豈料，來源竟與日前傳出走私病毒肉品的寄件者為同一人，由警方會同相關單位攔截該可疑肉品後，經查10.71公斤雞肉絲疑似混雜豬肉，驗出非洲豬瘟病毒，若主管機關提供正式檢驗報告，將對該名移工依動物傳染防治條例第41條函請偵辦。

岡山警分局於本月23日上午11時，接獲情資，二度前往岡山一處工廠移工宿舍查察，並由一名高姓越籍移工，與友人一同團購的6.29公斤牛肉乾、10.71公斤雞肉絲，共60包，總重共17公斤的肉乾。

調查發現，高姓越籍移工的肉乾包裹上，寄件人地址為新北市，且寄件人姓「鄧」，與先前越南裔鄧姓母女走私夾帶非洲豬瘟病毒肉品為同一人，因此警方，立即將高姓移工帶回製作筆錄，並查扣60包肉乾，並通報相關單位進行檢驗。

據了解，高姓移工，來台工作三年，休假會與友人相聚，因懷念家鄉味與同樣來台工作的黎姓妹婿等3人，透過高的妹妹從臉書，向越南賣家團購，寄送抵達後，再由新北市鄧姓婦人寄送給台灣買家。

高姓移工原本想將這次訂購的60包牛肉乾、雞肉絲當作與友人聚餐、小酌時的配菜使用，豈料，首次訂購就出包，還供稱，不清楚非洲豬瘟病毒的嚴重性。若主管機關提供正式檢驗報告，確認結果為陽性，將對該名移工依動物傳染防治條例第41條函請偵辦。

市府動保處指出，由岡山某移工宿舍所內查扣的牛肉乾、雞肉絲等不明來源食品，經採樣送驗，其中，雞肉絲檢驗結果呈現非洲豬瘟陽性反應。

動保處提醒，民眾切勿從國外違規輸入肉品，也不要網購產地不明的肉製品，違者最重可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

高雄岡山一處工廠移工宿舍，日前發現17公斤可疑肉品，全數由警方查扣，經相關單位檢驗，其中10.71公斤雞肉乾疑似混雜豬肉，驗出非洲豬瘟病毒。記者陳弘逸／翻攝
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高雄岡山一處工廠移工宿舍，日前發現17公斤可疑肉品，全數由警方查扣，經相關單位檢驗，其中10.71公斤雞肉乾疑似混雜豬肉，驗出非洲豬瘟病毒。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山一處工廠移工宿舍，日前發現17公斤可疑肉品，全數由警方查扣，經相關單位檢驗，其中10.71公斤雞肉乾疑似混雜豬肉，驗出非洲豬瘟病毒。記者陳弘逸／翻攝

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