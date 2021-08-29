陪好友開戶遭阻大鬧銀行櫃檯 警關切意外逮到通緝犯

高雄呂姓、陳姓男子到市區四維四路一家銀行開戶，其中呂男因曾涉入刑案，無法如願完成開戶，在旁的陳男展現義氣相挺，認為行員故意刁難，在櫃檯前大聲咆嘯。警方獲報後到場，查驗陳男身分時發現他是台北地檢署、台北地院發布的詐欺通緝犯，當場逮捕移送地檢署。

警方調查，呂姓男子曾涉及詐欺案件，帳戶曾被列為警示帳戶因此開戶不成，兩人質疑是行員刻意刁難，陪同好友前往銀行的陳姓男子出於義氣相挺，朝櫃檯大聲咆哮服務人員，認為之前案件已告一段落，不應該阻饒他好友開戶，兩人大鬧櫃台後隨即離去。

苓雅分局成功路派出所前天下午接獲報案後，派遣警力到場，詢問行員兩名男子特徵後，在附近找到呂姓、陳姓男子，警方利用警用小電腦查證兩人身分時，意外發現陳男因涉入詐欺案件，今年6月已被台北地檢署、台北地院發布通緝，順利將他逮捕歸案。

陳男被警方告知因案遭到通緝時一臉茫然，辯稱自己收到的法院通知書僅寫因疫情延後開庭，卻沒通知他延期到何時，以為法院會再收到開庭通知，便不以為意，全然不知自己已遭發佈通緝。