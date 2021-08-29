阿嬤忘了機車位置跟老公找2天未果 最後還是警出馬

台中市六旬黃姓阿嬤在24日騎機車外出購物，但要取車時，忘記停放位置，阿嬤擔心是因自己記憶退化，不敢找警察，只找了丈夫一起幫忙找車，但找了2天，都還找不到機車，只好在26日時報警，警方根據阿嬤描述後，認為阿嬤應該是記錯停車位置，並依阿嬤描述當天行程，順利在一家超商前找到阿嬤的機車，現場老夫妻也不斷感謝警方協助。

台中市第三警分局立德所警員何誠晉、李孟昜在26日下午3時許，接獲68歲黃姓阿嬤與丈夫報案，協請警方幫忙找機車，黃嬤難為情表示，報案前兩天騎機車出門購物，記得將機車停放在大智國小附近，但要取車時，卻怎麼都找不到。

黃姓阿嬤說，她有輕微失智症，擔心是自己記憶退化搞烏龍，不敢找警方，所以先拜託老公一起幫忙找，但已經找了兩天，還是找不到，實在沒辦法，還是得請警方出馬。

警方獲報後，先請黃嬤提供當天可能行走路線，研判阿嬤可能記錯停車位置，不是在記憶中的國小附近，而是在購物地點附近，接著警方再帶黃嬤前往當初購物的店家附近仔細尋找，順利在一家超商前，找到阿嬤的機車，也讓老夫妻又驚又喜，不斷向警方致謝。