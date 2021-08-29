影／妙齡女騎機車疑闖紅燈 公車閃不及撞上拖行49公尺
台中市全航客運公司今天清晨行經南區台中路、仁和路口時，與李姓女騎士發生碰撞，李女被撞飛到中央車道，機車則是被卡在公車車頭底下，遭拖行49餘公尺後才停止，救護車到場時，李女雖無明顯外傷，但意識不清，經送醫後發現顱內出血，目前仍在急救中，尚未脫險，經警方初步調查，全案疑因李女違反號誌釀禍，詳細肇事原因，仍待後續調查。
據查，鄭姓男子（50歲）是全航客運的公車司機，今天上午8時許，鄭載了一名乘客，沿南區台中路行駛，行經台中路、仁和路口時，鄭的左前方突然出現由李姓女子（26歲）騎乘的機車，鄭反應不及，公車左前車頭直接撞上李女，鄭連忙踩煞車，但李女已從發生碰撞的內側車道，被撞飛到中央車道。
李女的機車被卡在公車的左前車頭底下，拖行約49餘公尺，公車才停止，當時有另名機車騎士行經該處，發現發生車禍，嚇得連忙停車，但李女已倒臥在車道，一動也不動。
台中市信義消防分隊獲報到場時，李女仍有生命跡象，無明顯外傷，但意識模糊，被送往中國醫藥大學附設醫院急救，因李女顱內出血，目前仍未脫離險境。
台中市第三警分局交通分隊調查，公車司機當時無酒精濃度，通行的燈號為綠燈，初步研判女騎士疑似違反交通號誌才會釀禍，公車司機是否有超速、李女當時的行向為何，都需後續調閱路口監視器、行車記錄器釐清，全案將由交大事故組分析肇因。
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