打烊後藏賣場竊百萬珠寶 警22天後仍逮回他

台中市紀姓慣竊，月初鎖定大里區一家大賣場內的珠寶店行竊，順利竊得價值百餘萬元的金飾並銷贓，兩階段式的犯案情節猶如電影「臥底」。不過，警方事隔22天仍順利將他逮捕，另也查出，他還另涉嘉義以及其他通訊行的手機竊案，正由警方逐一釐清中。

據指出，紀姓男子（30歲）本月4日賣場打烊後並未離去，而是藏在店中，5日凌晨1時許破壞珠寶店隔壁的一處店家，從天花板下到銀樓行竊。他把店裡的金飾等搜括一空，都裝進一個背包裡，但先把背包藏放在賣場的置物櫃裡，等5日一早賣場開門後，才再進入店裡把背包取出，再大搖大擺的走出店外，接著搭了計程車到苗栗和台北的銀樓銷贓。

他在5日犯案時一度觸動警鈴，員警趕抵時，看到他站在賣場外的人行道上抽菸，曾趨前盤查。他當時以未帶身分證而報了假名和假電話，並說自己住在太原路三段即離去，但警員仍透過身上的錄影器，錄下他的身影和手上的紋身。

警方，27日在太原路一處大樓下的便利商店看到他，並從紋身確認其身分。他發現有異時拔腿狂奔，警員一路追了4百公尺將他逮獲。不過，他因跑得太喘，身體不適送醫，直到昨天下午才出院，偵訊後依竊盜罪嫌移送法辦並羈押獲准。

據了解，紀姓男子銷贓的金飾等都已被銀樓熔掉，但他坦承犯案，警方將進一步了解銷贓情形，以及銀樓是否觸犯贓物罪，另也釐清他所犯其他案件。

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