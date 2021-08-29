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女子在潮境公園自由潛水身體不適 友人帶上岸消防送醫
王姓女子今天和友人到基隆潮境海域自由潛水時，感到身體不適出狀況，同行友人及時發現，協助她上岸，並由消防局救護車送醫治療後脫險。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午8點多接到求助電話，派遣救護人員和救護車前往潮境公園。抵達現場時，年約30歲王姓女子已上岸，由救護車送往三總正榮院區醫治。
據了解，王女今天和多名友人前往潮境公園海域遊憩，下水自由潛水時，在距岸數公尺處感到身體不適，同行友人及時救她上岸。救護人員抵達後，為她測量脈搏、血壓數值均正常，但為安全起見，仍將她送往三軍醫院治療。
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