快訊

高雄岡山移工訂購雞肉乾疑混入豬肉 確定驗出非洲豬瘟

游泳／帕運處女秀 年僅18歲陳亮達400公尺自由式游進決賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蘇花公路火燒車成一團火球 幸好駕駛逃出

聯合報 / 記者戴永華／即時報導

蘇花公路119.6公里位於東澳到南澳路段，今天清晨5點多發生一起火燒車意外，整輛自小客車像是一團火球被燒全毀，所幸駕駛自行逃出車外，沒有傷亡。

宜蘭縣消防局清晨5點05獲報後，派遣南澳、觀音分隊人員救災，5點15分消防人員抵達現場，1輛自小客車起火燃燒，駕駛已自行逃出，他們立即布線搶救滅火。

5點26分南澳分隊小隊長許世益回報火勢撲滅，據初步調查，該車輛行駛中忽然失去動力，經駕駛人下車察看冒煙進而引發車輛火警。縣消防局提醒用路人開車上路前務必檢查車輛油、電、水，以維行車安全。

蘇花公路東澳及南澳路段發生火燒車，幸好駕駛逃出。圖／消防局提供
蘇花公路東澳及南澳路段發生火燒車，幸好駕駛逃出。圖／消防局提供
蘇花公路東澳及南澳路段發生火燒車，幸好駕駛逃出。圖／消防局提供
蘇花公路東澳及南澳路段發生火燒車，幸好駕駛逃出。圖／消防局提供

延伸閱讀

27人登山隊桃園復興赫威神木迷途 消警11小時成功救援

台南新化消防分隊連10年中元普度募物資捐助社會弱勢

國三台南善化段火燒車 砂石車司機驚險逃生

基隆湖海路小貨車火燒車駕駛逃生 化學泡沫撲滅火勢

相關新聞

影／蘇花公路火燒車成一團火球 幸好駕駛逃出

蘇花公路119.6公里位於東澳到南澳路段，今天清晨5點多發生一起火燒車意外，整輛自小客車像是一團火球被燒全毀，所幸駕駛自...

南市打擊毒品直轄市居冠 警：疫情執法無假期

疫情關係，人流減少，各縣市查緝毒品件數今年普遍呈現下降，台南市警方查緝件數與往年相差不遠，南警強調，緝毒無假期，在打擊藥...

深夜道路當賽車場接連闖紅燈 安平警法辦2名危駕男子

21歲吳姓及連姓男子上月22日深夜11點多至23日凌晨2點多，在安平區飆車競速，連續闖越路口紅燈，涉嫌於觀夕平台競速駕駛...

酒駕騎電動機車返家 新北27歲男自撞路緣送醫不治

27歲顏男今天凌晨2時許行經新北市新莊區中正路地藏庵前往桃園方向直行時，不明原因自撞路緣後倒地，導致頭部出血、送醫不治。...

10年無照男開車迴轉釀車禍 少年不治遭判刑6月

宋姓男子汽車駕照於2001年遭註銷後未重新考照，去年6月無照開車行經新竹市區，先沿東大路3段由東往西方向車道向外側偏駛至...

影／將開學 清水警拍宣導影片提醒學童交通安全及防疫

9月1日將開學，學生將重新回到學校實體上課，為維護學童安全，台中市清水警分局員警以女警木偶等掌中戲拍攝開學日預防犯罪宣導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。