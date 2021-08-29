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影／蘇花公路火燒車成一團火球 幸好駕駛逃出
蘇花公路119.6公里位於東澳到南澳路段，今天清晨5點多發生一起火燒車意外，整輛自小客車像是一團火球被燒全毀，所幸駕駛自行逃出車外，沒有傷亡。
宜蘭縣消防局清晨5點05獲報後，派遣南澳、觀音分隊人員救災，5點15分消防人員抵達現場，1輛自小客車起火燃燒，駕駛已自行逃出，他們立即布線搶救滅火。
5點26分南澳分隊小隊長許世益回報火勢撲滅，據初步調查，該車輛行駛中忽然失去動力，經駕駛人下車察看冒煙進而引發車輛火警。縣消防局提醒用路人開車上路前務必檢查車輛油、電、水，以維行車安全。
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