影／蘇花公路火燒車成一團火球 幸好駕駛逃出

蘇花公路119.6公里位於東澳到南澳路段，今天清晨5點多發生一起火燒車意外，整輛自小客車像是一團火球被燒全毀，所幸駕駛自行逃出車外，沒有傷亡。

宜蘭縣消防局清晨5點05獲報後，派遣南澳、觀音分隊人員救災，5點15分消防人員抵達現場，1輛自小客車起火燃燒，駕駛已自行逃出，他們立即布線搶救滅火。