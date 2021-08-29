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深夜道路當賽車場接連闖紅燈 安平警法辦2名危駕男子
21歲吳姓及連姓男子上月22日深夜11點多至23日凌晨2點多，在安平區飆車競速，連續闖越路口紅燈，涉嫌於觀夕平台競速駕駛，警方獲報後即時前往取締，但警網抵達時該等人車早已散去，員警調閱沿途監視器追查，鎖定2人涉嫌重大，昨天通知2人到案，警詢後除開單告發，並依公共危險罪嫌法辦。
「有人在觀夕平台飆車，請派員取締！」7月22日接獲民眾報案，指稱有人在安平觀夕平台群聚及競駛、競速，嚴重影響用路人安全及環境安寧，市警四分局勤務指揮中心接獲民眾報案，隨即派遣安平派出所火速前往現場查處，並通報交通組、偵查隊積極瞭解案情，以刑案偵辦的方式，嚴查嚴辦。
連日來，警方調閱監視錄影畫面，以車追人，查出吳和連姓男子涉案，傳喚到案，吳和連都供稱，不知道會造成這麼嚴重處罰，悔不當初。 警方除依據道路交通管理處罰條例第43條規定製單舉發外，並將涉案2人依公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦。
市警四分局長甘炎民說，在道路上競駛、競速非但造成公共安全重大危害，並將受到行政及刑事責任的追究，警方將不定時持續針對轄區觀夕平台等區域，強化取締危險駕車。
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