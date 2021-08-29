快訊

高雄岡山移工訂購雞肉乾疑混入豬肉 確定驗出非洲豬瘟

游泳／帕運處女秀 年僅18歲陳亮達400公尺自由式游進決賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

深夜道路當賽車場接連闖紅燈 安平警法辦2名危駕男子

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

21歲吳姓及連姓男子上月22日深夜11點多至23日凌晨2點多，在安平區飆車競速，連續闖越路口紅燈，涉嫌於觀夕平台競速駕駛，警方獲報後即時前往取締，但警網抵達時該等人車早已散去，員警調閱沿途監視器追查，鎖定2人涉嫌重大，昨天通知2人到案，警詢後除開單告發，並依公共危險罪嫌法辦。

「有人在觀夕平台飆車，請派員取締！」7月22日接獲民眾報案，指稱有人在安平觀夕平台群聚及競駛、競速，嚴重影響用路人安全及環境安寧，市警四分局勤務指揮中心接獲民眾報案，隨即派遣安平派出所火速前往現場查處，並通報交通組、偵查隊積極瞭解案情，以刑案偵辦的方式，嚴查嚴辦。

連日來，警方調閱監視錄影畫面，以車追人，查出吳和連姓男子涉案，傳喚到案，吳和連都供稱，不知道會造成這麼嚴重處罰，悔不當初。 警方除依據道路交通管理處罰條例第43條規定製單舉發外，並將涉案2人依公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦。

市警四分局長甘炎民說，在道路上競駛、競速非但造成公共安全重大危害，並將受到行政及刑事責任的追究，警方將不定時持續針對轄區觀夕平台等區域，強化取締危險駕車。

吳和連姓男子除闖紅燈外，涉嫌在台南市安平區危險駕駛，警方依公共危險罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
吳和連姓男子除闖紅燈外，涉嫌在台南市安平區危險駕駛，警方依公共危險罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

延伸閱讀

機車騎士過台南新化國中前竟狂飆闖紅燈 女騎士遭撞飛

賴清德到安平天后宮參拜 民眾熱情打招呼

為死者申冤！「安平交安女神」榮獲全國績優交通警察

安平警好讚臉書粉絲專頁成效佳 觸及人數逾1萬3千

相關新聞

影／蘇花公路火燒車成一團火球 幸好駕駛逃出

蘇花公路119.6公里位於東澳到南澳路段，今天清晨5點多發生一起火燒車意外，整輛自小客車像是一團火球被燒全毀，所幸駕駛自...

南市打擊毒品直轄市居冠 警：疫情執法無假期

疫情關係，人流減少，各縣市查緝毒品件數今年普遍呈現下降，台南市警方查緝件數與往年相差不遠，南警強調，緝毒無假期，在打擊藥...

深夜道路當賽車場接連闖紅燈 安平警法辦2名危駕男子

21歲吳姓及連姓男子上月22日深夜11點多至23日凌晨2點多，在安平區飆車競速，連續闖越路口紅燈，涉嫌於觀夕平台競速駕駛...

酒駕騎電動機車返家 新北27歲男自撞路緣送醫不治

27歲顏男今天凌晨2時許行經新北市新莊區中正路地藏庵前往桃園方向直行時，不明原因自撞路緣後倒地，導致頭部出血、送醫不治。...

10年無照男開車迴轉釀車禍 少年不治遭判刑6月

宋姓男子汽車駕照於2001年遭註銷後未重新考照，去年6月無照開車行經新竹市區，先沿東大路3段由東往西方向車道向外側偏駛至...

影／將開學 清水警拍宣導影片提醒學童交通安全及防疫

9月1日將開學，學生將重新回到學校實體上課，為維護學童安全，台中市清水警分局員警以女警木偶等掌中戲拍攝開學日預防犯罪宣導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。