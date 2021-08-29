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10年無照男開車迴轉釀車禍 少年不治遭判刑6月
宋姓男子汽車駕照於2001年遭註銷後未重新考照，去年6月無照開車行經新竹市區，先沿東大路3段由東往西方向車道向外側偏駛至同路段巷口，再大幅度左迴轉，後方一名無照騎機車的少年超速直行而來，直接撞上宋的汽車，少年人車倒地，頭部外傷併耳鼻大量出血，腿部開放性骨折，雖送醫急救仍於隔日不治死亡；新竹地院審理終結，宋被依過失致死罪判刑6月。
經查，宋男當時開車先沿新竹市東大路3段由東往西方向車道向外側偏駛至同路段510巷口，再大幅度左迴轉往同路段403巷口方向行駛，而少年則騎機車沿同路段由東往西方向自宋左後方超速直行而來，雙方發生碰撞，少年送醫後仍因頭部鈍力損傷，致神經性休克，於隔日不治。
法官認為，宋男造成少年可回復的生命法益侵害，也使其家庭破碎，至今除賠償少年家屬已領取的強制險200萬元以外，雖稱願意陪對方790萬元，僅願每月支付1萬元，且案發後迄今就此部分仍分毫未付，考量宋坦承犯行，審酌依過失致死罪判刑6月。
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