影／將開學 清水警拍宣導影片提醒學童交通安全及防疫

9月1日將開學，學生將重新回到學校實體上課，為維護學童安全，台中市清水警分局員警以女警木偶等掌中戲拍攝開學日預防犯罪宣導短片，影片中提醒學童上下安全注意事項；因疫情尚未結束，影片中也提醒學童應多帶口罩以隨時更換，同時提醒學童多洗手並攜帶酒精小噴瓶，隨時作好個人清潔及消毒工作，影片貼於清水警分局臉書，吸引許多人點閱分享。

清水警分局長游永中表示，即將開學，拍攝宣導短片提醒學童上、下學注意安全及隨時注意個人防疫工作，他表示，分局也已規劃編排員警於轄內各學校門口守望及周邊道路實施交通疏導勤務，協助老師及家長維護學生入校安全，避免因開學日學校附近人、車潮增加造成交通衝擊，並預先規畫處理警力，即時應變處置可能的突發壅塞情況；另外，也規劃編派巡邏警網，針對校園周圍違規停車加強取締，並藉由增加見警率，維護學童上下學安全。 台中市清水警分局，加強護童勤務以女警木偶拍攝宣導影片提醒學童上下學安全及防疫觀念。圖／取自臉書 台中市清水警分局，加強護童勤務以女警木偶拍攝宣導影片提醒學童上下學安全及防疫觀念。圖／取自臉書