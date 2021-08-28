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貓咪「茶茶」被潑熱水多處燙傷 經11天救治仍休克死亡

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

新北市蘆洲區一名男子為逼迫前女友復合，8月17日晚間竟將貓咪「茶茶」關入外出籠、潑灑滾燙的熱水，茶茶身上多處燙傷，尤其臉部、頭部最嚴重，甚至因此失明，但經過11天的救治，茶茶仍在今天因為休克離世，得知消息的網友將內容轉發到PTT，難過表示「茶茶不痛了、一路好走」。

有網友在PTT貼文轉發協助救援茶茶的熱心人士林耀宗臉書，「剛剛接到鐳譯電話，茶茶休克走了，我現在難過到說不出話，募款停止」，這名網友也發表自己的看法，他表示一開始看到新聞跟救援消息就很捨不得，當浪浪很辛苦，當家貓又有可能遇到腦袋破洞的主人，除了心痛不知道該說什麼。

網友更以自己收編的貓咪為例，原本也是浪浪，親眼看過貓咪被鄰居怒罵攻擊就很鼻酸難過了，何況是這麼小小的身軀要承受肢體、器具的暴打和高溫將近燙熟牠們的皮膚，幸好有趕快撈起來，不然深怕也遇到跟茶茶主人一樣瘋癲的人。

這名網友指出，其實也能理解愛媽愛爸反對給情侶或學生認養，情侶間分手爭執較有機率遷怒於貓，把貓當作物品來情緒勒索，也期望除了加重刑罰外能從小教育紮根，讓每個人從小就學會尊重生命。

不少網友得知茶茶離世的消息都感到非常難過，也為茶茶祈禱「茶茶不痛了，好好當小天使」、「茶茶RIP，虐貓的人真的祝他不得好死」、「希望虐貓的人可以得到懲罰」。

網友分享茶茶原本可愛的模樣。圖／翻攝PTT
網友分享茶茶原本可愛的模樣。圖／翻攝PTT
協助救援的熱心人士林耀宗今天發文指出，接到鐳譯來電說茶茶因為休克離世，難過到說不出話。圖／翻攝PTT
協助救援的熱心人士林耀宗今天發文指出，接到鐳譯來電說茶茶因為休克離世，難過到說不出話。圖／翻攝PTT
網友分享茶茶原本可愛的模樣。圖／翻攝PTT
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貓咪

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